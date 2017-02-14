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Как и почему празднуют День всех влюблённых 14 февраля

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Сегодня, 09:26.
Жизнь

14 февраля во многих странах мира, особенно в Западной Европе, отмечают День святого Валентина. Это праздник для всех влюбленных, когда принято поздравлять свою вторую половинку, дарить подарки и признаваться в самых теплых чувствах. Рассказываем, почему стали отмечать этот день, как его отпраздновать и что подарить.

1 Когда и как возник праздник

Истоки уходят к личности христианского священника Валентина, который жил примерно в 269 году, в то время когда Римской Империей правил император Клавдий II. Клавдий был уверен, что браки - это зло, потому что женатый легионер думает о жене и детях, а не об империи. Специальным указом Клавдий запретил легионерам жениться. Но Валентин стал тайно венчать легионеров с их дамами. Император, узнав об этом, приказал его казнить.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. С 1969 года в богослужении провели реформу, и святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны.

2 Почему в это день дарят "валентинки"

Легенда гласит о том, что сам Валентин был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его "Твой Валентин". По всей видимости, именно оттуда повелось писать в День святого Валентина любовные записки - "валентинки". Письмо было прочитано уже после того, как его казнили.

Также создание первой "валентинки" приписывают ещё и герцогу Орлеанскому в 1415 году. Он сидел в темнице и, борясь со скукой, сочинял любовные послания собственной жене. Наибольшего распространения "валентинки" достигли уже в XVIII веке, тогда они приобрели вид красивых открыток в форме сердца.

3 Где празднуют День святого Валентина

В Европе (Великобритании, Дании, Франции и др.) День святого Валентина празднуют с XII века. В России и странах СНГ праздник стали отмечать с начала 1990-х годов, когда европейская культура стала проникать в страну.

Представители исламского духовенства неоднократно выступали с негативными оценками праздника, так что в странах, где силен ислам (в первую очередь Саудовская Аравия) День Святого Валентина официально запрещен под страхом огромных штрафов.

4 Что принято дарить на День святого Валентина

Главный подарок - открытки-"валентинки" с признаниями в любви. Это могут быть как готовые открытки разных видов и цветов, купленные в магазине, так и открытки, сделанные своими руками. Индустрия hand-made в этом вопросе предлагает большой выбор.

Среди других популярных подарков: шоколад и прочие сладости, цветы, украшения (в том числе обручальные) или просто романтический ужин вдвоем, а также милые памятные вещицы вроде игрушек или рамок для фото. Не приветствуются полезные подарки (кухонная утварь, постельные принадлежности и пр.) и дорогие (машины, квартиры, драгоценности). Наборы "мыльных" принадлежностей (шампуни, средства для ухода за телом и проч.) дарят только в России и странах СНГ, в Европе это не привествуется.

5 Кого поздравлять в День святого Валентина

Несмотря на то, что это праздник влюбленных, в последнее время появилась мода поздравлять всех, к кому питаешь разного рода любовь - друзья и подруги, коллеги, родители. Однако изначально этот день предназначался именно для влюбленных, так что по большому счету поздравлять нужно только спутников жизни, настоящих или будущих. Для других категорий "поздравленцев" есть отдельные праздники.

6 Если ли в мире аналогичные праздники

Россия. Древнерусский праздник всех любленных празднуют 8 июня - День Петра и Февронии. Муромский князь Пётр и дочь простолюдина Феврония прошли через все жизненные испытания к своему счастью. В конце жизни Пётр и Феврония ушли в монастырь и умерли в один день.

Китай. В августе отмечается праздник Цисицзе. Основа - красивая легенда о небесной Ткачихе, которая ткала облака и простого земного Пастуха. Небесные силы были против их любви, и когда Пастух полетел на небо за возлюбленной, их навсегда разделила река, с тех пор они встречаются лишь раз в году на мосту через эту реку. Цисицзе отмечается в седьмой день седьмого месяца по лунному китайскому календарю.

Индия. В конце марта - начале апреля празднуют Гангаур. Он начинается на следующий день после праздника красок Холи и длится 18 дней. Это история о любви бога Шивы и его избранной невесты Парвати, которая дала обет выйти замуж только за Шиву и строго его соблюдала до самой свадьбы. Женщины в эти дни возносят молитвы об удачном замужестве.

Израиль. В июле-августе отмечают Ту бе-Ав. Считается, что в это время, 15 ава (так назывался один из месяцев у древних евреев), началось объединение народа: старейшины 12 колен рода Иакова, каждое из которых до того жило обособленно, договорились разрешить смешанные браки. В этот день начинался сбор винограда, и девушки в виноградниках искали себе женихов.

Ирландия. 1 мая здесь отмечают Белтейн. Это языческий праздник, так что в программу входят костры и прыжки через них, ночные гуляния по лесам и холмам, украшение деревьев в лесу, распитие вина и, как следствие, поиск любви. Праздник отмечается с раннего средневековья в Ирландии, Шотландии и Уэльсе. В его основе лежит легенда о любви богов, в честь которых и жгут костры.

Испания. Сан-Жорди отмечат 23 апреля каталонцы. Это одновременно День книги, День розы и День влюблённых. Дарить в это день книги придумали в XX веке, поскольку именно в этот день умерли Уильям Шекспир и Мигель Сервантес. В Барселоне на каждом углу продают розы и книги, с этими предметами повсюду разгуливают парочки.

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