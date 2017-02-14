Как и почему празднуют День всех влюблённых 14 февраля

1 Когда и как возник праздник

Истоки уходят к личности христианского священника Валентина, который жил примерно в 269 году, в то время когда Римской Империей правил император Клавдий II. Клавдий был уверен, что браки - это зло, потому что женатый легионер думает о жене и детях, а не об империи. Специальным указом Клавдий запретил легионерам жениться. Но Валентин стал тайно венчать легионеров с их дамами. Император, узнав об этом, приказал его казнить.

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. С 1969 года в богослужении провели реформу, и святой Валентин был изъят из литургического календаря католической церкви вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны.