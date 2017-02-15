Фотофакты. Мужики, которые не хотят взрослеть

Сразу после Дня всех влюбленных настоящим мужчинам хочется как можно быстрее забыть всю эту патоку и ждать 23 февраля, когда не будет сюсюканий, сердечек и плюшевых мимимишек. Хочется чего-нибудь крепкого и надежного. Такого сурового из мужской жизни. А мужчины — это просто большие мальчишки. Поэтому, милые дамы, дарите им игрушки по-больше.

Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com. Уважаемые читатели, даже не пытайтесь повторить те игры, которые вы увидели на этих фотографиях. Это небезопасно. Смотрите также Источник.