Фотофакты. Мужики, которые не хотят взрослеть

Сразу после Дня всех влюбленных настоящим мужчинам хочется как можно быстрее забыть всю эту патоку и ждать 23 февраля, когда не будет сюсюканий, сердечек и плюшевых мимимишек. Хочется чего-нибудь крепкого и надежного. Такого сурового из мужской жизни. А мужчины — это просто большие мальчишки. Поэтому, милые дамы, дарите им игрушки по-больше.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
Мужчины, которые всё никак не повзрослеют. Фото : опубликовано на obhohocheshsya.com.
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