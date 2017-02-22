Почему отмечают 23 февраля. Разбор

1 Как возник праздник

15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии. На фронте началась запись в новую армию солдат-добровольцев, из которых формировали роты и полки для борьбы с немцами. По идее, эта дата должна быть днем рождения армии. Но ее почему-то перенесли на 23 февраля.

Во второй половине 1930-х годов в СССР февральские военные события 1918 года стали трактоваться как победа, одержанная в эти дни над немцами (кайзеровские войска) под Псковом и Нарвой. Такое обоснование праздника предложил лично Сталин. В приказе от 23 февраля 1942 года писал: "Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. ода был объявлен днём рождения Красной армии".

Однако, по архивным данным, к вечеру 23 февраля 1918 года германская армия находилась в 55 км от Пскова и 170 км от Нарвы. Никаких боев в этот день ни в германских, ни в советских архивах не зафиксировано. Историки вообще ставят под сомнение победу красноармейцев над германскими войсками. Брестский мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года представителями Советской России, Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарского царства был очень обременительным для страны: Россия теряла существенные территории и обязана была расформировать армию, что, по сути, не означает победу.