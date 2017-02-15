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25 снимков из серии "Очень крутые девушки"

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Сегодня, 06:45.
Жизнь

После того, как мы опубликовали подборку про суровый игры парней, надо было срочно что-то придумать такое же про девушек. Но заигрывать с такими крутыми нам боязно. Поэтому они тут не ерундой занимаются, а воспитывают в созерцателях этой фотоподборки уважительное отношение к дамам. А иначе — ух они вас!

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