"Алтайлес" очистил приобские и ленточные боры от мусора

Всероссийский экологический субботник, который традиционно проводится 31 августа, состоялся и в лесных хозяйствах Алтайского края. Правда, длился он не один день, а несколько. Лесники и добровольцы очищали участки леса от бытового мусора.
В селе Бобровка Первомайского района акция состоялась под девизом "Нам давно пора прекращать превращать леса в свалку". О проблеме, которая сложилась в селе, знают давно, но решения нет до сих пор. Сельскую свалку закрыли, но люди продолжают выкидывать мусор рядом, несмотря на то, что вокруг — сосновый бор и заказник.
Денис Шубин,
исполнительный директор Бобровского лесокомбината:
Такое равнодушие возмущает. Мы понимаем, что если не навести порядок, то скоро просто задохнемся от такого количества мусора. Почему люди ведут себя так — это большой вопрос". На помощь работникам комбината подоспели помощник — воспитанники школьного лесничества "Ёлочка".
Сотрудники предприятия "Залесовский лес" очистили берег реки Жерновка, а также участок леса в селе Залесово. Мусор вывезли на санкционированную свалку. Юные участники акции получили сладкие призы.
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