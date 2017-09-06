"Алтайлес" очистил приобские и ленточные боры от мусора

В селе Бобровка Первомайского района акция состоялась под девизом "Нам давно пора прекращать превращать леса в свалку". О проблеме, которая сложилась в селе, знают давно, но решения нет до сих пор. Сельскую свалку закрыли, но люди продолжают выкидывать мусор рядом, несмотря на то, что вокруг — сосновый бор и заказник.

Денис Шубин,

исполнительный директор Бобровского лесокомбината:

Такое равнодушие возмущает. Мы понимаем, что если не навести порядок, то скоро просто задохнемся от такого количества мусора. Почему люди ведут себя так — это большой вопрос". На помощь работникам комбината подоспели помощник — воспитанники школьного лесничества "Ёлочка".

Сотрудники предприятия "Залесовский лес" очистили берег реки Жерновка, а также участок леса в селе Залесово. Мусор вывезли на санкционированную свалку. Юные участники акции получили сладкие призы.