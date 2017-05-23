"Алтайлес" помогает добровольцам создавать новые леса и озеленять села

В Алтайском крае становится все больше людей, желающих внести свой вклад в создание новых лесов, а также озеленение городов и сел. Добровольцы приносят ощутимую пользу. В регионе каждый год появляются новые участки леса, восстанавливаются уничтоженные пожарами площади, а также закладываются десятки аллей, парков, скверов.
Помощь в организации мероприятий, а также технику и саженцы активистам предоставляет лесная холдинговая компания "Алтайлес". Курс на поддержку "зеленых" инициатив взят четыре года назад. И, как отмечают в компании, своевременно.
В Тюменцевском и Шелаболихинском районах шефство над добровольцами взял Каменский ЛДК (входит в ЛХК "Алтайлес"). Возле села Вылково сотрудники предприятия выращивают лесополосу. Она защищает населенный пункт от ветра, а также предотвращает снежные заносы зимой.
Валерий Логиновский,
исполнительный директор Каменского ЛДК:
Исторически на этом месте рос сосновый лес — островки, отходящие от ленточного бора. Однако насаждения погибали от пожаров, приходивших с сельхозземель, а последние деревья были вырублены во время Великой Отечественной войны. Местные жители решили восстановить сосновую полосу, чтобы она как прежде обрамляла село Вылково, защищала его от ветров и снега. История этой лесополосы началась еще в 1998 году, и вот уже 19 лет всем миром мы продолжаем выращивать насаждение.
Здесь же, в Вылково, активисты облагораживают парк Победы, где первые деревья посадил в 2015 году губернатор Алтайского края Александр Карлин.
В Шелаболихинском районе недалеко от села Крутишки растет десятилетний сосновый лес — тоже на месте вырубленного в годы войны. Пенсионер Владимир Зырянов вместе с семиклассниками и восьмиклассниками Крутишинской средней школы высаживают саженцы сосны. Затем активисты опахивают посадки, чтобы их не повредил случайный пожар. Результат Зырянова и его помощников: 15 га новых лесов, а это 45 000 штук новых деревьев! Прошлым летом, кстати, в рукотворном лесу уже собирали грибы. Зырянову также помогает Каменский ЛДК. Предприятие предоставляет активистам посадочную машину, ежегодно выделяет топливо для нарезки борозд под будущие деревья, а также выделяет сеянцы сосны.
Пример создания новых лесов оказался очень заразительным, отмечают в компании и заверяют, что из года в год будут поддерживать самые интересные и полезные инициативы жителей.
Справка
В 2017 году лесовосстановление, а также создание аллей, парков и скверов приурочено к Году экологии в России и 80-летию Алтайского края.
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