"Алтайлес" высадит 4 млн новых деревьев в приобских и ленточных борах

В Ключевском и Михайловском районах, сильно пострадавших от трансграничных пожаров, сотрудники предприятия "Лес Сервис" (входит в ЛХК "Алтайлес") провели дополнение лесных культур на площади почти 50 га. Для этого на лесном питомнике было выращено 750 000 штук сеянцев — они высажены не только в Ключевском и Михайловском, но и в других районах края.

Александр Гоф,

исполнительный директор "Лес Сервиса":

Выкопку такого количества посадочного материала произвели в максимально сжатые сроки — за два дня. Медлить нельзя: сеянцы пустят почку и будут не пригодны для последующей посадки.

Результаты работы по "возвращению" лесов, уничтоженных разрушительным пожаром 2010 года, видны уже сегодня. За семь лет из 10 000 га сгоревших лесов больше половины уже восстановлено. Львиную долю средств на эти работы направили арендаторы лесных участков. Теперь главная задача — не допустить пожаров в молодых лесах.

Отметим, что на помощь лесоводам приходят ребята из школьных лесничеств — это почти 400 юных лесоводов по всему краю. Они активно участвуют в выкопке посадочного материла и других лесохозяйственных мероприятиях.

Видео о пожаре 2010 года

Справка

В 2010 году в Михайловском районе Алтайского края произошел разрушительный трансграничный пожар, который уничтожил более 10 000 гектаров соснового ленточного бора, а также село Николаевку. Спустя почти семь лет на площади более чем 5 000 га растут молодые деревья. Главная задача сейчас — сохранить их от новых лесных пожаров. Лесовосстановительные мероприятия продолжаются.

Подробности на сайте — altailes.org