Алтайские реки стали самыми чистыми в Сибири

Радиофизики Томского государственного университета изучили диэлектрические свойства воды в реках Сибири и пришли к выводу, что меньше всего примесей содержится в Катуни. Также одними из чистых рек оказались Обь в районе Барнаула и Бия, сообщает пресс-служба университета.
Татьяна Кочеткова,
доцент радиофизического факультета:
Проблема экологического состояния природных водных источников становится все более актуальной. Это вызвано потребностями людей в пресной воде и растущим числом технологических катастроф, а также несанкционированными сбросами отходов в сточные воды. Сегодня это отслеживается "вручную" в местах с удобным доступом, например, вблизи дорог и населенных пунктов.
Радиофизики изучили пробы из 20 рек в разных местах их течений: Томь, Обь, Катунь, Бия, Малая Черная, Бровка, Разбойная и другие. Все измерения проводились при температуре 10 С и 23 С.
Оказалось, что наименьшая электропроводность у Катуни, а значит в ней меньше всего проводящих примесей. Также достаточно чистыми являются реки Бия (Бийск), Томь в районе Томска и Обь в районе Барнаула.
Наибольшее количество примесей обнаружили в Оби рядом с селом Чажемто, что объясняется близостью минеральных источников.
По словам Татьяны Кочетковой, они не оценивали качество примесей, а искали их наличие и количество. При помощи метода томских радиофизиков можно дистанционно и на большом расстоянии оценивать качество воды. Если примесей слишком много, то экологам следует обратить внимание на реку.
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