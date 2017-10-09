Год экологии на Алтае 2017

Алтайские реки стали самыми чистыми в Сибири

Сегодня, 15:42.
Жизнь

Радиофизики Томского государственного университета изучили диэлектрические свойства воды в реках Сибири и пришли к выводу, что меньше всего примесей содержится в Катуни. Также одними из чистых рек оказались Обь в районе Барнаула и Бия, сообщает пресс-служба университета.

Бирюзовая Катунь.
Бирюзовая Катунь. Фото : Дмитрий Лямзин.

Татьяна Кочеткова, 
доцент радиофизического факультета:

Проблема экологического состояния природных водных источников становится все более актуальной. Это вызвано потребностями людей в пресной воде и растущим числом технологических катастроф, а также несанкционированными сбросами отходов в сточные воды. Сегодня это отслеживается "вручную" в местах с удобным доступом, например, вблизи дорог и населенных пунктов.

Радиофизики изучили пробы из 20 рек в разных местах их течений: Томь, Обь, Катунь, Бия, Малая Черная, Бровка, Разбойная и другие. Все измерения проводились при температуре 10 С и 23 С.

Оказалось, что наименьшая электропроводность у Катуни, а значит в ней меньше всего проводящих примесей. Также достаточно чистыми являются реки Бия (Бийск), Томь в районе Томска и Обь в районе Барнаула.

Наибольшее количество примесей обнаружили в Оби рядом с селом Чажемто, что объясняется близостью минеральных источников.

По словам Татьяны Кочетковой, они не оценивали качество примесей, а искали их наличие и количество. При помощи метода томских радиофизиков можно дистанционно и на большом расстоянии оценивать качество воды. Если примесей слишком много, то экологам следует обратить внимание на реку.

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