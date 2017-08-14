Алтайские школьники обнаружили редкие виды растений и животных

Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края». Редкие виды животных и растений в регионе. Фото : Участниками конкурса «Красная книга Алтайского края».

Участники обнаружили и сфотографировали 29 видов редких растений и 37 исчезающих видов животных Алтайского края. Сейчас все важные сведения по редким видам вносятся в региональную Красную книгу.

Среди интересных находок — серощёкая поганка, которую в последнее десятилетие иногда находили в Волчихинском и Хабарском районах. В прошлом году ребята из Егорьевского района заметили этот вид на озёрах рядом с одним из сел. Мелкая утка луток за последние 13 лет встречалась всего пять раз. В 2013 году фотографию лутка прислали дети из школьного лесничества "Хранители леса" Егорьевского района, а в этом году документальное подтверждение находки предоставила школьница из Крутихинского района.

Команда "Юный натуралист" из Заринского района нашла и сфотографировала горную цикаду. Этот вид ранее не был включён в Красную книгу края и появился там совсем недавно. Ранее ее замечали только в Алтайском районе. Теперь юные исследователи обнаружили этот редкий вид в Салаире.

В Заринском районе нашли необычный папоротник — ужовник обыкновенный, который состоит из одного листа. На карте края это растение ранее видели только в четырех местах.

Свои наблюдения ребята и взрослые сопровождают фотографиями. Если на снимке видны определительные признаки редкого вида, то научная ценность такой фотографии высока. На основе этих данных ученый узнает больше о жизни исчезающего вида на территории региона. Пополняя базу данных редких видов, у исследователей есть больше шансов их спасти.