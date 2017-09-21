Алтайский край стал лидером по загрязнению воздуха в СФО

По данным ведомства, за последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В целом по стране с 2014 по 2016 год заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в 1,5 раза. 15% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения. В докладе ведомства сказано, что наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Здесь растет количество заболевших астмой.

В России в последние годы растет общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ. В 2016-м в воздух попало 31 617,1 тыс. т вредных примесей (на 1,1% больше, чем в предыдущем году). 55% из них — от предприятий (17 349,3 тыс. т), но прирост их "вклада" в 2016 году был сравнительно скромным — 0,3%. А вот автомобильный и железнодорожный транспорт нанес больший удар по экологии, чем годом ранее, — на 2,1 и 5,7%.

В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

В большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый.

В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области.

В Алтайском крае увеличилось поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Основными источниками загрязнения атмосферы региона, по данным Минприроды, стали "Бийскэнерго", Барнаульский филиал "Кузбассэнерго", "Алтайкокс" и другие предприятия.

Число случаев заболевания, связанных с качеством воздуха, выросло в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом. В этом отношении география заболеваемости астмой совпадает с данными по наибольшим выбросам в атмосферу — самыми неблагополучными регионами оказались Иркутская, Кемеровская, Самарская области и Алтайский край.

Эти же четыре региона стали антилидерами по новым случаям заболеваемости астмой и астматическим статусом среди взрослого населения.

По данным Роспотребнадзора, что причина плохого качества воздуха — отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — когда жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.