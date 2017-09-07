Алтайский край вошел в число самых чистых регионов страны

Общественная организация "Зелёный патруль" составила экологический рейтинг субъектов России по итогам лета. Самой чистой оказалась Тамбовская область, за ней следуют Республика Алтай и Алтайский край, сообщает RT.
В десятку благополучных регионов вошли также Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Мурманская и Курская области. Хуже всего дела с охраной окружающей среды обстоят в Свердловской и Челябинской областях, сообщается в рейтинге. Результаты показывают, что в России за лето изменилась экологическая ситуация.
В рейтинге представлены 85 российских субъектов. При составлении списка анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.
Рейтинг экологи составляют с 2007 года. Среди субъектов, которые показывают хорошие экологические показатели, традиционно находятся сельскохозяйственные регионы, тогда как в конце рейтинга располагаются промышленные области.
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