Год экологии на Алтае 2017

Алтайский край вошел в число самых чистых регионов страны

148
Сегодня, 20:40.
Жизнь

Общественная организация "Зелёный патруль" составила экологический рейтинг субъектов России по итогам лета. Самой чистой оказалась Тамбовская область, за ней следуют Республика Алтай и Алтайский край, сообщает RT. 

Осень в Алтайском крае.
Осень в Алтайском крае. Фото : instagram.com/egozinic.

В десятку благополучных регионов вошли также Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Мурманская и Курская области. Хуже всего дела с охраной окружающей среды обстоят в Свердловской и Челябинской областях, сообщается в рейтинге. Результаты показывают, что в России за лето изменилась экологическая ситуация. 

В рейтинге представлены 85 российских субъектов. При составлении списка анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Рейтинг экологи составляют с 2007 года. Среди субъектов, которые показывают хорошие экологические показатели, традиционно находятся сельскохозяйственные регионы, тогда как в конце рейтинга располагаются промышленные области.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus