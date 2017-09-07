Алтайский край вошел в число самых чистых регионов страны

В десятку благополучных регионов вошли также Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Мурманская и Курская области. Хуже всего дела с охраной окружающей среды обстоят в Свердловской и Челябинской областях, сообщается в рейтинге. Результаты показывают, что в России за лето изменилась экологическая ситуация.

В рейтинге представлены 85 российских субъектов. При составлении списка анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, а также ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.

Рейтинг экологи составляют с 2007 года. Среди субъектов, которые показывают хорошие экологические показатели, традиционно находятся сельскохозяйственные регионы, тогда как в конце рейтинга располагаются промышленные области.