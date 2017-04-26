Алтайские лесопромышленники и экологи решили, как будут сохранять ценные леса

Алтайские экологи составят карту лесных участников с богатым биоразнообразием, на которых лесопромышленники края не смогут вести лесозаготовки, сообщила пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Новый подход позволит сохранить виды животных и растений. Этот вопрос обсудили на круглом столе по сохранению биоразнообразия лесов в Барнауле 20 апреля.
Виктор Сипкин,
координатор лесной программы Алтае-Саянской программы WWF:
На встрече удалось обсудить позицию лесопромышленных компаний и рекомендации экологов по выделению наиболее ценных для сохранения зон, прийти к соглашению о сотрудничестве. Лесопромышленники будут слушать экологов, а природоохранные организации смогут озвучивать свои предложения лесникам.
Чтобы сохранить виды животных и растений, необходимо правильно выделить границы лесных участков. Многие предприятия, чтобы снизить затраты на отводы, выделяют эти ключевые биотопы формально. Однако такая система не работает.
Экологи предлагают выделить территории, на которых заготовка древесины будет запрещена. Виктор Сипкин предложил организовать обучение лесопромышленников грамотной методике выделения ключевых биотопов. Полевой базой для курсов решили выбрать территорию компании "Алтайлес".
Активист регионального ОНФ Алексей Грибков подчеркнул, что сейчас существует проблема несоответствия современных нормативов по сохранению биоразнообразия, которые закреплены в лесохозяйственных регламентах лесничеств, действующему законодательству.
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