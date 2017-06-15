Фотофакты. Алтайские охотники помогли ученым найти снежных барсов

Снежный барс. Фото : предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF. Охотник из Аргута ставит автоматическую фотоловушку. Фото : предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF. Снежный барс. Фото : предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF. Автоматическая фотоловушка. Фото : предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF. Снежный барс. Фото : предоставлено Алтае-Саянским отделением WWF.

Сотрудники Всемирного фонда дикой природы (WWF) также обучили двух жителей сел Джазатор и Аргнут работе с автоматическими фотоловушками.

Сергей Спицын,

алтайский специалист по сохранению ирбиса, эксперт WWF, сотрудник Алтайского заповедник:

Нам было важно, прежде всего, снизить количество петель в местах обитания ирбиса. Кардинально усилить охрану – это только один шаг, только кнутом не обойтись невозможно. Решили попробовать метод своеобразного "пряника" и предложили местным охотникам альтернативу: они не ставят петли, работают с нами, а в конце года получают вознаграждение в конце года эквивалентное стоимости от продажи шкуры снежного барса.

По словам Дениса Маликова, заместителя директора Сайлюгемского национального парка, главное, что с помощью местных жителей удается наладить изучение ирбиса вне границ охраняемых природных территорий, где у инспекторов уже нет полномочий и ресурсов, а местные жители ориентируются отлично.

Дениса Маликова,

заместителя директора Сайлюгемского национального парка:

На сегодня охраной ирбиса занимается уже двое человек из местных жителей, под их "опекой" четыре особи снежного барса, которые фиксируются фотоловушками. Самым активным помощником остается один из жителей села Аргут. Он активно сотрудничает с природоохранниками, устанавливает камеры, делится кадрами с фотоловушек и проводит рейды по уничтожению петель.

Справка

Программу по привлечению местных охотников к полевой работе по сохранению снежного барса в Горном Алтае уже два года реализует Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке компании Pernod Ricard Rouss.