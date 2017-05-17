Фотофакты. Что нашли на дне Телецкого озера барнаульские дайверы

Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото : Татьяна Клименко. Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото : Роман Воробьев. Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото : Роман Воробьев. Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото : Роман Воробьев. Барнаульские дайверы провели экологический рейд на Телецком озере. Фото : Роман Воробьев.

Барнаульские волонтеры сделали семь погружений и подняли со дна четыре старые сети.

Евгений Иванушкин,

участковый государственный инспектор оперативной группы Алтайского заповедника:

Сети очень старые, скрученные, все в топляке и тине. Видно, что на дне они пролежали не один год.

Но, как рассказывает барнаульский дайвер Роман Воробьев, эти сети даже в таком состоянии представляют опасность для фауны Телецкого озера и продолжают ловить рыбу, которая погибает, запутавшись в ячеях.

Напомним, осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из г. Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, проводимом Альянсом "Экодело" совместно с Российским советом фонда "Глобал Грингрантс". В рамках проекта проводится оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.

В 2017 году барнаульские волонтеры уже очистили дно Телецкого озера вблизи мыса Айран, ручья Юрга и села Яйлю.