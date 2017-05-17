Фотофакты. Что нашли на дне Телецкого озера барнаульские дайверы

Барнаульские дайверы провели акцию "Экологический подводный десант на Телецком озере". Водолазы вместе с сотрудниками Алтайского биосферного заповедника исследовали дно Золотого озера в заливе Камга и около кордона Кокши.
Барнаульские волонтеры сделали семь погружений и подняли со дна четыре старые сети.
Евгений Иванушкин,
участковый государственный инспектор оперативной группы Алтайского заповедника:
Сети очень старые, скрученные, все в топляке и тине. Видно, что на дне они пролежали не один год.
Но, как рассказывает барнаульский дайвер Роман Воробьев, эти сети даже в таком состоянии представляют опасность для фауны Телецкого озера и продолжают ловить рыбу, которая погибает, запутавшись в ячеях.
Напомним, осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из г. Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, проводимом Альянсом "Экодело" совместно с Российским советом фонда "Глобал Грингрантс". В рамках проекта проводится оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.
В 2017 году барнаульские волонтеры уже очистили дно Телецкого озера вблизи мыса Айран, ручья Юрга и села Яйлю.
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