Фотофакты. На Алтае дикие медведи играл в футбол фотокамерой

В Алтайском биосферном заповеднике. Кадры фотоловушек. Фото : altzapoved.ru. В Алтайском биосферном заповеднике. Кадры фотоловушек. Фото : altzapoved.ru. В Алтайском биосферном заповеднике. Кадры фотоловушек. Фото : altzapoved.ru. В Алтайском биосферном заповеднике. Кадры фотоловушек. Фото : altzapoved.ru. В Алтайском биосферном заповеднике. Кадры фотоловушек. Фото : altzapoved.ru.

Чаще всего в объективы ловушек, установленных возле солонцов, попадались именно мишки и маралы. У первых камеры нередко вызывают нежелательный интерес, рассказал научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

В одном месте медведь добрался до камеры, для чего залез на четырехметровую высоту. Однако трогать ее не стал. На другом солонце пара медведей все-таки сорвали камеру и принялись гонять ее по земле. "Играли ею в футбол", — описал эту медвежью забаву госинспектора Сергей Усик. На снимках, полученных с "пострадавшей" фотоловушки, видны мелькающие вершины сосен, земля, морды косолапых "футболистов".

Найти фотоловушку удалось не сразу. Однако она сохранила работоспособность.

Также камеры зафиксировали глухаря, который прятался, испугавшись молодого марала.