Год экологии на Алтае 2017

Фотофакты. На Алтае дикие медведи играл в футбол фотокамерой

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Сегодня, 13:10.
Жизнь

На берегу Телецкого озера сотрудники Алтайского биосферного заповедника проверили фотокамеры, с помощью которых сладят за животными.  Всего ученые получили 7627 с этих фотоловушек. Одна из камер "пострадала" от молодых медведей.

Чаще всего в объективы ловушек, установленных возле солонцов, попадались именно мишки и маралы. У первых камеры нередко вызывают нежелательный интерес, рассказал научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.

В одном месте медведь добрался до камеры, для чего залез на четырехметровую высоту. Однако трогать ее не стал. На другом солонце пара медведей все-таки сорвали камеру и принялись гонять ее по земле. "Играли ею в футбол", — описал эту медвежью забаву госинспектора Сергей Усик. На снимках, полученных с "пострадавшей" фотоловушки, видны мелькающие вершины сосен, земля, морды косолапых "футболистов".

Найти фотоловушку удалось не сразу. Однако она сохранила работоспособность.

Также камеры зафиксировали глухаря, который прятался, испугавшись молодого марала.

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