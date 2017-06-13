Фотофакты. На Алтае дикие медведи играл в футбол фотокамерой

На берегу Телецкого озера сотрудники Алтайского биосферного заповедника проверили фотокамеры, с помощью которых сладят за животными. Всего ученые получили 7627 с этих фотоловушек. Одна из камер "пострадала" от молодых медведей.
Чаще всего в объективы ловушек, установленных возле солонцов, попадались именно мишки и маралы. У первых камеры нередко вызывают нежелательный интерес, рассказал научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.
В одном месте медведь добрался до камеры, для чего залез на четырехметровую высоту. Однако трогать ее не стал. На другом солонце пара медведей все-таки сорвали камеру и принялись гонять ее по земле. "Играли ею в футбол", — описал эту медвежью забаву госинспектора Сергей Усик. На снимках, полученных с "пострадавшей" фотоловушки, видны мелькающие вершины сосен, земля, морды косолапых "футболистов".
Найти фотоловушку удалось не сразу. Однако она сохранила работоспособность.
Также камеры зафиксировали глухаря, который прятался, испугавшись молодого марала.
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