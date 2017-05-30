Фотофакты. На Алтае фотоловушки засняли снежного барса с котятами

Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Снежный барс .Фото : Пресс-служба Национального парка "Сайлюгемский". Самка снежного барса с котятами. Фото : sailugem.ru. Самка снежного барса с котятами. Фото : sailugem.ru.

Раньше на этой территории камеры не устанавливались, но зимой там были найдены следы ирбиса и установлены фоторегистраторы. Через месяц первые кадры сняли самку, но эксперты не знали, что с ней находятся детеныши.Котята попали на дополнительно установленные камеры спустя месяц.

Алексей Кужлеков,

научный сотрудник Сайлюгемского национального парка:

Судя по всему, барсятам уже около года. Эта семья обитает на участке Сайлюгем, непосредственно на территории парка, о чем свидетельствуют периодические проходы. Данные о них пополнят онлайн-базу, т.к. ранее мы не фиксировали этих особей. Так что у нас пополнение — достоверно доказано присутствие еще 3 ирбисов.

На Курайском хребте фотоловушки зарегистрировали беременную самку снежного барса. Впервые автоматические регистраторы зафиксировали ее 5 мая 2017 года. Сейчас дикая кошка также, как и сайлюгемская, стала мамой, предполагают ученые. Как правило, за один раз самка ирбиса приносит 1-2 котят, в редких случаях — потомство состоит из 3.

По результатам зимних учетов, на территории Республики Алтай подтверждено присутствие 26 особей снежного барса. Список редких животных пополнили как минимум еще 4. В Сайлюгемском парке около 15 снежных барсов, еще 13 — на прилегающих участках. Всего, как утверждают эксперты, в России насчитывается 43-47 особей, подтвержденных данными автоматических камер, сообщает пресс-служба.