Фотофакты. На Алтае фотоловушки засняли снежного барса с котятами

В Сайлюгемском парке в Республике Алтай фотоловушка зафиксировала самку снежного барса с двумя котятами. Об этом сообщает пресс-служба национального парка.
Раньше на этой территории камеры не устанавливались, но зимой там были найдены следы ирбиса и установлены фоторегистраторы. Через месяц первые кадры сняли самку, но эксперты не знали, что с ней находятся детеныши.Котята попали на дополнительно установленные камеры спустя месяц.
Алексей Кужлеков,
научный сотрудник Сайлюгемского национального парка:
Судя по всему, барсятам уже около года. Эта семья обитает на участке Сайлюгем, непосредственно на территории парка, о чем свидетельствуют периодические проходы. Данные о них пополнят онлайн-базу, т.к. ранее мы не фиксировали этих особей. Так что у нас пополнение — достоверно доказано присутствие еще 3 ирбисов.
На Курайском хребте фотоловушки зарегистрировали беременную самку снежного барса. Впервые автоматические регистраторы зафиксировали ее 5 мая 2017 года. Сейчас дикая кошка также, как и сайлюгемская, стала мамой, предполагают ученые. Как правило, за один раз самка ирбиса приносит 1-2 котят, в редких случаях — потомство состоит из 3.
По результатам зимних учетов, на территории Республики Алтай подтверждено присутствие 26 особей снежного барса. Список редких животных пополнили как минимум еще 4. В Сайлюгемском парке около 15 снежных барсов, еще 13 — на прилегающих участках. Всего, как утверждают эксперты, в России насчитывается 43-47 особей, подтвержденных данными автоматических камер, сообщает пресс-служба.
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