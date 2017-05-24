Фотофакты. На Алтае в забеге на гору Кисличную победил барнаулец

Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную. Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную. Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную. Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную. Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную. Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную. Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную. Евгений и Ростислав Соломахины. Фото : Забег на г. Кисличную.

По словам методиста экологического просвещения Дениса Соломахина, территория охранной зоны заповедника и прилегающих к нему районов подходят для подобных соревнований.

В забеге участвовали более 80 человек, которые стартовали с местного стадиона, по тропе забежали на гору Кисличную и вернулись обратно. Они преодолели высоту в 2 км, перепад высот составил 762 метра.

На соревновании были две дистанции — 10 и 20 км. Самому маленькому участнику было 12 лет, а самому старшему — 71 год.

В забеге участвовали жители Барнаула, Омска, Томска, Рубцовска, сёл Красный Партизан и Чарышское.

Забег провели в честь 100-летия заповедной системы России и Года экологии, а также 60-летия местного жителя, путешественник и альпиниста Сергея Половинкина. Он в группе выдающегося путешественника Павла Конюхова в 90-е годы совершил несколько зимних велопутешествий по русскому заполярью и Байкалу. Сергей Половинкин также победил в скоростном восхождении на Эльбрус, а также в прошлом году преодолел 105 км в марафоне "Алтай Ультра-Трейле".