Фотофакты. На Алтае в забеге на гору Кисличную победил барнаулец

Забег на гору Кисличную прошел в Чарышском районе Алтайского края 20 мая, сообщила пресс-служба Тигирекского заповедника. В соревновании по трейлраннингу — бегу по тропам и бездорожью в свободном темпе — участвовали жители края и Сибири. В забеге приняли участие более 80 человек. Абсолютным победителем дистанции 20 км стал барнаулец, член КЛБ "Восток" Денис Бахтинов.
По словам методиста экологического просвещения Дениса Соломахина, территория охранной зоны заповедника и прилегающих к нему районов подходят для подобных соревнований.
В забеге участвовали более 80 человек, которые стартовали с местного стадиона, по тропе забежали на гору Кисличную и вернулись обратно. Они преодолели высоту в 2 км, перепад высот составил 762 метра.
На соревновании были две дистанции — 10 и 20 км. Самому маленькому участнику было 12 лет, а самому старшему — 71 год.
В забеге участвовали жители Барнаула, Омска, Томска, Рубцовска, сёл Красный Партизан и Чарышское.
Забег провели в честь 100-летия заповедной системы России и Года экологии, а также 60-летия местного жителя, путешественник и альпиниста Сергея Половинкина. Он в группе выдающегося путешественника Павла Конюхова в 90-е годы совершил несколько зимних велопутешествий по русскому заполярью и Байкалу. Сергей Половинкин также победил в скоростном восхождении на Эльбрус, а также в прошлом году преодолел 105 км в марафоне "Алтай Ультра-Трейле".
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