Фотофакты. В алтайском питомнике вылупились десятки краснокнижных соколов

Новые питомцы "Алтай-Фалькон". Фото : Пресс-служба АлтГУ. Новые питомцы "Алтай-Фалькон". Фото : Пресс-служба АлтГУ.

Специалисты "Алтай-Фалькона" выводят птенцов в инкубаторах до 6–8-дневного возраста, а затем подсаживают родителям.

Виктор Плотников,

директор питомника:

Бывает, что взрослые птицы проявляют агрессию к птенцам, поэтому в первые дни мы усиленно следим за поведением соколов, чтобы они вовремя кормили свое потомство, насиживали хорошо. И все же далеко ни все из них выживают.

В настоящее время в питомнике находится более 60 особей соколов-балобанов, около 20 сапсанов, есть несколько видов сов, орлов и коршунов.

Справка

"Алтай-Фалькон" — крупнейший в стране центр по разведению соколов. Он был создан в 1991 году. Молодые соколы, появившиеся весной 2017 года, это уже 23 поколение краснокнижников, выращенное специалистами питомника.