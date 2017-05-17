Фотофакты. В алтайском питомнике вылупились десятки краснокнижных соколов

В питомнике редких птиц "Алтай-Фалькон" вылупилось около 60 питомцев краснокнижных соколов, сообщает пресс-служба Алтайского госуниверситета.
Специалисты "Алтай-Фалькона" выводят птенцов в инкубаторах до 6–8-дневного возраста, а затем подсаживают родителям.
Виктор Плотников,
директор питомника:
Бывает, что взрослые птицы проявляют агрессию к птенцам, поэтому в первые дни мы усиленно следим за поведением соколов, чтобы они вовремя кормили свое потомство, насиживали хорошо. И все же далеко ни все из них выживают.
В настоящее время в питомнике находится более 60 особей соколов-балобанов, около 20 сапсанов, есть несколько видов сов, орлов и коршунов.
Справка
"Алтай-Фалькон" — крупнейший в стране центр по разведению соколов. Он был создан в 1991 году. Молодые соколы, появившиеся весной 2017 года, это уже 23 поколение краснокнижников, выращенное специалистами питомника.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.