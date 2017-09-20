На Алтае фотоловушки сняли заповедных животных

В Алтайском биосферном заповеднике завершилась добровольческая экспедиция "По следам снежного барса". Участники обнаружили на фотоловушках снимки животных, обитающих в заповеднике, сообщает пресс-служба учреждения.
По предварительным данным, фотоловушки засняли семь разных особей Ирбиса. Среди них — уже известный участникам барс Хоргай, самка с тремя годовалыми котятами на одном снимке, а также два молодых самца, приблизительно четырёх лет от роду. В трёх местах камеры сняли манулов, архаров, росомах, волков, каменных куниц и других зверей и птиц.
Экспедиция проходила с 5 по 15 сентября. 14 добровольцев из Курска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Томска, Барнаула, Новосибирска и Горно-Алтайска обследовали хребет Чихачёва, проверили фотоловушки, заменили неисправные камеры.
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