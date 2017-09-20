На Алтае фотоловушки сняли заповедных животных

Снежный барс. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Снежный барс. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Архар. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Снежный барс. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Росомаха. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Архары. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Архары. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Снежный барс. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Архар. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Лисица. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Росомаха. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Снежный барс. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Снежный барс. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Волки. Фото : пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

По предварительным данным, фотоловушки засняли семь разных особей Ирбиса. Среди них — уже известный участникам барс Хоргай, самка с тремя годовалыми котятами на одном снимке, а также два молодых самца, приблизительно четырёх лет от роду. В трёх местах камеры сняли манулов, архаров, росомах, волков, каменных куниц и других зверей и птиц.

Экспедиция проходила с 5 по 15 сентября. 14 добровольцев из Курска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Томска, Барнаула, Новосибирска и Горно-Алтайска обследовали хребет Чихачёва, проверили фотоловушки, заменили неисправные камеры.