На Алтае матёрый волк дрался с барсом за добытого козерога

В Республике Алтай госинспектор Руслан Бобков наблюдал в горах сцену драки за добычу между волком и снежным барсом. В это время бригада госинспекторов ведет загонную охоту на расплодившихся волков, и вот во время рейда Бобков и заметил, как волк-одиночка сражается с ирбисом, о чем написал в соцсети.
Как оказалось, барс добыл козерога, а волк рискнул отобрать добычу. Как написал Руслан Бобков, госинспекторы заметили в 800 метрах какое-то мельтешение в горах. Приглядевшись в бинокль, они увидели, как барс дерет волка за наглость.
Руслан Бобков,
госинспектор:
Выскочив перед нами волк в 700 метрах бежал по полю поджав хвост между ног...и подволакивая зад , видно получил кое какие травмы от барса, не стали стрелять думая что вся стая идёт сзади, в гону было 8 волков, потом по рации гонщик увидел барса на задаче, на глазах у гонщика ирбис отбежал от добычи и залёг в скалах. Позже вышел на нашу сторону. Наблюдали за хозяином гор полчаса, как он сытый и довольный победой над волком не спеша поднимался по склону. Вот так матёрый волк одиночка совершенно не боится барса! Является пищевым конкурентом номер один! А если бы была пара волков!? Я думаю что ирбис бы остался лежать рядом со своею добычей!
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