На Алтае матёрый волк дрался с барсом за добытого козерога

Как оказалось, барс добыл козерога, а волк рискнул отобрать добычу. Как написал Руслан Бобков, госинспекторы заметили в 800 метрах какое-то мельтешение в горах. Приглядевшись в бинокль, они увидели, как барс дерет волка за наглость.

Выскочив перед нами волк в 700 метрах бежал по полю поджав хвост между ног...и подволакивая зад , видно получил кое какие травмы от барса, не стали стрелять думая что вся стая идёт сзади, в гону было 8 волков, потом по рации гонщик увидел барса на задаче, на глазах у гонщика ирбис отбежал от добычи и залёг в скалах. Позже вышел на нашу сторону. Наблюдали за хозяином гор полчаса, как он сытый и довольный победой над волком не спеша поднимался по склону. Вот так матёрый волк одиночка совершенно не боится барса! Является пищевым конкурентом номер один! А если бы была пара волков!? Я думаю что ирбис бы остался лежать рядом со своею добычей!