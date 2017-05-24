На Алтае браконьера за незаконный лов краснокнижной рыбы могут посадить на три года

Полицейские установили, что подозреваемый с помощью моторной лодки и сеть длиной 25 метров выловил десятки ценных пород рыб, которые занесены в Красную книгу России как исчезающий вид.

В отношении рыбака возбудили два уголовных дела по ч.1 ст. 256, ч.1 ст. 258.1 УК РФ, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Так как сейчас половодье и на территории региона действует запрет на ловлю рыбы в период нереста, сотрудники алтайского линейного управления МВД России регулярно проводят рейды на водоемах края. Однако это не останавливает любителей незаконной рыбалки. Отдел дознания уже возбудил десять уголовных дел по незаконной рыбалке.