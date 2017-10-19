На Алтае посчитают горных баранов

Аргали. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Аргали. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Аргали. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Аргали. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Аргали. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Ежегодный учет численности позволяет оценивать эффективность природоохранных мероприятий, которые направлены на сохранение аргали.

Александр Карнаухов,

старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:

Учет численности аргали проводится методом наблюдения. Эксперты фиксируют дату и время встречи группы животных, точные координаты, численность, половозрастной состав. Если встречаются случаи гибели животных, то выясняют возможные причины, определяют возраст и делают замер рогов. Кроме того, записывают все встречи других видов животных: сибирского горного козла, волка, снежного барса, росомахи, оценивают состояние кормовой базы (наличие и мощность снежного покрова), численность домашнего скота в местах обитания аргали.

Основная численность аргали в России сконцентрирована на Сайлюгемском участке. В прошлом году на территории парка зафиксировали 838 особи, в этом году — около 1000. Всего в стране насчитывалось около 1200 особей.

В России главная угроза для аргали — браконьеры. За последний год в Республике Алтай официально зафиксировали два случая незаконной добычи этих животных.

Ранее altapress.ru писал, что в октябре этого года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали троих людей, которые везли в автомобиле разделанные туши горного барана. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом до 2 млн рублей.

Справка

Алтайский горный баран занесен в Красный список Международного союза охраны природы. Аргали — самый крупный горный баран в мире. В России охота на аргали запрещена, а в соседней Монголии разрешен отстрел нескольких особей.