На Алтае посчитают горных баранов

В Республике Алтай проведут учет численности горного барана — аргали. Здесь обитает крупная в стране группировка редкого подвида архара. Специалисты завершат полевые работы к концу октября, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.
Ежегодный учет численности позволяет оценивать эффективность природоохранных мероприятий, которые направлены на сохранение аргали.
Александр Карнаухов,
старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:
Учет численности аргали проводится методом наблюдения. Эксперты фиксируют дату и время встречи группы животных, точные координаты, численность, половозрастной состав. Если встречаются случаи гибели животных, то выясняют возможные причины, определяют возраст и делают замер рогов. Кроме того, записывают все встречи других видов животных: сибирского горного козла, волка, снежного барса, росомахи, оценивают состояние кормовой базы (наличие и мощность снежного покрова), численность домашнего скота в местах обитания аргали.
Основная численность аргали в России сконцентрирована на Сайлюгемском участке. В прошлом году на территории парка зафиксировали 838 особи, в этом году — около 1000. Всего в стране насчитывалось около 1200 особей.
В России главная угроза для аргали — браконьеры. За последний год в Республике Алтай официально зафиксировали два случая незаконной добычи этих животных.
Ранее altapress.ru писал, что в октябре этого года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали троих людей, которые везли в автомобиле разделанные туши горного барана. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом до 2 млн рублей.
Справка
Алтайский горный баран занесен в Красный список Международного союза охраны природы. Аргали — самый крупный горный баран в мире. В России охота на аргали запрещена, а в соседней Монголии разрешен отстрел нескольких особей.
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