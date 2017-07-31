На Алтае снежные барсы получат "паспорта"

На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам. Фото : Рафаэль Кетцян. Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам. Фото : Игорь Хайтман.Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам. Фото : Рафаэль Кетцян. Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам. Фото : Игорь Хайтман.Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам. Фото : Рафаэль Кетцян. Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам. Фото : Рафаэль Кетцян. Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF.

Ученые установят 20 автоматических камер в трансграничной зоне плато Укок, две группы экспертов по четыре человека пройдут около 400 километров учетных маршрутов. В сентябре специалисты посетят плато Укок повторно, соберут информацию с фото и видеоловушек и подведут первые итоги мониторинга.

После завершения полевых работ специалисты WWF разработают "паспорта" снежного барса, в которых будет содержаться описание каждой особи ирбиса на основании изображений фото и видеоловушек, исследования следов, результатов ДНК-анализа образцов шерсти и экскрементов.

Александр Карнаухов,

старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:

WWF подготовит "паспорта" ирбисов, обитающих на Укоке с использованием онлайн-базы данных "Ирбис", которая была разработана по инициативе WWF в 2015 году. Система содержит всю информацию об известных на сегодняшний день особях снежного барса в России — от координат и частоты встречи каждой особи до рисунка пятен на шкуре. WWF сравнит новые изображения ирбисов с фотоловушек, установленных на Укоке, с имеющимися данными и даст характеристику группировки ирбиса на территории, которая долгое время оставалась необследованной в силу ее удаленности и труднодоступности.

Следы снежного барса на плато Укок видят регулярно. В последние годы специалисты фиксировали и собирали информацию, но серьезных исследований снежного барса, особенно, с использованием автоматических камер, не проводили. Эта удаленная горная территория до сих пор остается белым пятном на карте распространения ирбиса в России и является перспективным участком для специалистов.