На Алтае выпустили краснокнижных соколов-балобанов, изъятых у контрабандистов

Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов. Фото : Александра Фоменко.
Представители международного фонда защиты животных IFAW и сотрудники лаборатории "Алтай-Фалькон" Южно-Сибирского ботанического сада АлтГУ выпустили 9 краснокнижных птиц в естественную среду обитания.
Птицы входили в партию, которую в сентябре 2016 года задержали на таможне московского аэропорта Домодедово. Всего контрабандисты пытались переправить 30 соколов в Объединенные Арабские Эмираты. Документы были просрочены, что и вызвало подозрение московских таможенников. Также в них было указано, что соколы-балабаны выведены в питомнике, но происхождение птиц не подтвердилось. Позже эксперты Центра передержки животных Московского правительства, куда птицы были временно помещены, установили, что соколы были изъяты из дикой природы и принадлежат к популяциям, населяющим Западную Сибирь.
Виктор Плотников,
директор питомника редких птиц "Алтай-Фалькон":
Ко мне обратился Сергей Ганусевич, руководитель центра спасения диких животных, где на реабилитации находилось 15 птиц из этих 30. Там определили, что девять птиц — это балобаны, шесть — кречеты. Для выпуска девяти соколов я порекомендовал Кислухинский заказник в Алтайском крае, потому что в 80-90-х годах прошлого века здесь были гнезда балобанов.
Возвращение птиц-краснокнижников в природу — важная процедура и для отдельных птиц и для целого вида. По статистике, за последние 20 лет незаконный вывоз редких птиц из России привел в критическое состояние популяции кречета на Чукотке и Камчатке и балобана в Алтае-Саянском регионе.
Ученые выпустили на волю краснокнижных соколов-балобанов.
Сергей Ганусевич,
директор "Центра спасения диких животных":
Наш центр девять месяцев реабилитировал этих птиц. Вообще эта история очень интересная: мы долго не могли добиться разрешения на их выпуск, и для того, чтобы он состоялся, я лично обращался к Владимиру Владимировичу Путину. Администрация президента посодействовала в получении разрешения на выпуск в следственных органах МВД.
Девять соколов-балобанов доставили в заказник в круглых черных транспортных контейнерах. Чтобы отследить их дальнейшую судьбу, каждую особь заново окольцевали.
Александра Фоменко
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