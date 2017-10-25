На границе с Грузией задержали контрабандиста, пытавшегося вывезти редких алтайских птиц

Таможенники Северной Осетии предотвратили контрабанду 12 редких соколов-балобанов, часть из которых выловили на Алтае. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Контрабанда соколов-балобанов. Фото : пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
Контрабанда соколов-балобанов. Фото : пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.
По данным ведомства, житель Северной Осетии перевозил птиц в багажнике автомобиля Toyota Land Cruiser в деревянных ящиках. Он собирался продать их в Бахрейне.
Эксперты установили, что 9 из обнаруженных птиц привезены с Алтая, и вывоз их из России запрещен.
В отношении мужчины завели уголовное дело за контрабанду особо ценных диких животных. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.
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