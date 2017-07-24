На самой труднодоступной вершине Алтайского края заложат капсулу времени

На вершине горы Разработной сотрудники Тигирекского заповедника, ученые и приглашенные гости оставят послание потомкам. Акцию приурочили к юбилею первого официально зарегистрированного на Алтае восхождения, сообщают "Вести22".
По словам методиста отдела экологического просвещения Тигирекского заповедника Дениса Соломахина, капсулу, заложенную на вершине горы, планируют достать через 50 лет. В ней будет послание потомкам — видеоматериалы, фотоматериалы, детские рисунки, всё то, что характеризует заповедник. Экспедицию запланировали на конец июля.
Вершина горы Разработной не самая высокая в крае — всего 1900 метров. Однако находится она в самом труднодоступном районе Алтая — на территории заповедника, недалеко от кордона Тигирек.
Справка
250 лет назад вершину Разработной покорил российский учёный шведского происхождения Эрик Лаксман. Он был католическим пастором, естествоиспытателем, путешественником и предпринимателем. В 1767 году, во время очередной экспедиции из Барнаула, Лаксман поднялся на Разработную и провёл там измерения.
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