"Не самое удачное время выбрали": вырубка деревьев оставит "Изумрудный" без птиц

Уже месяц в барнаульском парке "Изумрудный" обновляют территорию: красят дорожки и бордюры, приводят в порядок газоны, вывозят мусор КамАЗами. А ещё косят траву, борются с порослью и срубают старые деревья. Последнее беспокоит экспертов: "Не очень-то удачное время выбрано для вырубки" — говорит орнитолог Алексей Эбель.
Как объяснил altapress.ru учёный, как раз сейчас у птиц гнездовой период, а именно в сухих и полусухих деревьях находятся дупла, где с яйцами, а где уже и с птенцами. И в зарослях кустарников — тоже гнёзда.
Алексей Эбель,
орнитолог:
Только у дроздов-рябинников и скворцов птенцы вылетели, а у всех остальных процесс в самом разгаре: в парке гнездятся певчий дрозд, белоспинный дятел, зяблик, горихвостка, большие синицы и ещё ряд видов. Если даже не спилят те деревья, где у них гнёзда, то шум "лесорубов" явно распугает всё вокруг. Очень странно, что этого не понимают те, кто выдает разрешения на вырубку деревьев в парках именно в это время — можно было бы подождать хотя бы до начала июля.
У нас в городе осталось слишком мало мест, где птицы ещё могут гнездиться. Если не считать Ленточного бора (в котором пару лет назад была похожая история) — это лишь Изумрудный и Юбилейный. В других местах всё настолько изрежено, что только скворечники могут скворцов привлекать, а другим птицам там делать нечего.
Орнитолог поясняет: главная проблема заключается не в том, что птицы улетают из Барнаула, а в том, какими становятся сами парки, если так относиться к вырубкам.
"Если прийти рано утром в тот же Изумрудный, то вокруг поют разные птицы, — рассказывает Алексей, — В других, "очищенных от старых деревьев и кустов" — только вороны каркают. Тут кому что нравится: либо пение птиц, либо стриженый газон. В той же Германии, например, теперь в парках стараются оставить "захламлённые" места, фактически создавая уголки дикой природы. У нас же всё нужно проредить, прокосить, да ещё штамб побелить извёсткой".
Напомним, о том, что сейчас происходит в Изумрудном, altapress.ru рассказывал новый арендатор парка — директор компании "Лидер" Владимир Фишер. По его словам, разрешение на снос сухих деревьев дали власти. После того, как из парка вывезут срубленные деревья, на их месте посадят новые.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.