"Не самое удачное время выбрали": вырубка деревьев оставит "Изумрудный" без птиц

Как объяснил altapress.ru учёный, как раз сейчас у птиц гнездовой период, а именно в сухих и полусухих деревьях находятся дупла, где с яйцами, а где уже и с птенцами. И в зарослях кустарников — тоже гнёзда.

Алексей Эбель,

орнитолог:

Только у дроздов-рябинников и скворцов птенцы вылетели, а у всех остальных процесс в самом разгаре: в парке гнездятся певчий дрозд, белоспинный дятел, зяблик, горихвостка, большие синицы и ещё ряд видов. Если даже не спилят те деревья, где у них гнёзда, то шум "лесорубов" явно распугает всё вокруг. Очень странно, что этого не понимают те, кто выдает разрешения на вырубку деревьев в парках именно в это время — можно было бы подождать хотя бы до начала июля. У нас в городе осталось слишком мало мест, где птицы ещё могут гнездиться. Если не считать Ленточного бора (в котором пару лет назад была похожая история) — это лишь Изумрудный и Юбилейный. В других местах всё настолько изрежено, что только скворечники могут скворцов привлекать, а другим птицам там делать нечего.

Орнитолог поясняет: главная проблема заключается не в том, что птицы улетают из Барнаула, а в том, какими становятся сами парки, если так относиться к вырубкам.

"Если прийти рано утром в тот же Изумрудный, то вокруг поют разные птицы, — рассказывает Алексей, — В других, "очищенных от старых деревьев и кустов" — только вороны каркают. Тут кому что нравится: либо пение птиц, либо стриженый газон. В той же Германии, например, теперь в парках стараются оставить "захламлённые" места, фактически создавая уголки дикой природы. У нас же всё нужно проредить, прокосить, да ещё штамб побелить извёсткой".

Напомним, о том, что сейчас происходит в Изумрудном, altapress.ru рассказывал новый арендатор парка — директор компании "Лидер" Владимир Фишер. По его словам, разрешение на снос сухих деревьев дали власти. После того, как из парка вывезут срубленные деревья, на их месте посадят новые.