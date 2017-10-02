Алтайский заказник "Лебединый" сняли на видео с высоты птичьего полёта

"Лебединый" — это не только озеро Светлое, куда зимой все приезжают смотреть на лебедей-кликунов. На самом-то деле, это огромные поля, речки и озёра, перелески и пойма Катуни с её островами от села Сростки до Быстрянки", — пишет Эбель и предлагает своим читателям взглянуть на всю эту красоту с высоты птичьего полета.