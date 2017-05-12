Исследователи определяют, откуда на Алтай прилетают зимовать лебеди

Ученые института водных и экологических проблем СО РАН исследуют территорию заказника "Лебединый". В конце апреля на озере установили водомерный пост для мониторинга уровня воды, сообщает сайт краевого министерства природных ресурсов и экологии. Специалисты также собрали перья для того, чтобы определить места проживания птиц летом.
С начала года здесь ежемесячно проводится отбор проб воды, чтобы проанализировать динамику органических веществ и определить влияния зимующих птиц на состояние водного объекта. Здесь уже собрали достаточное количество перьев лебедей-первогодков, чтобы определить места их проживания летом.
Ранее altapress.ru сообщал, что на проведение исследований на территории заказника "Газпром Трансгаз Томск" выделил около 1 млн рублей. Тогда Андрей Зайберт, директор краевого учреждения "Алтайприрода", сообщал, что специалисты собираются оценить устойчивость экосистемы в заповеднике. Это позволит определить, сколько лебедей здесь может находиться в период зимы без ущерба природе.
Результаты исследования станут известны в конце года.
Справка
В этом году в заказнике "Лебединый" в Советском районе в период с ноября 2016 года по март 2017 года проживало более 700 лебедей.
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