Исследователи определяют, откуда на Алтай прилетают зимовать лебеди

С начала года здесь ежемесячно проводится отбор проб воды, чтобы проанализировать динамику органических веществ и определить влияния зимующих птиц на состояние водного объекта. Здесь уже собрали достаточное количество перьев лебедей-первогодков, чтобы определить места их проживания летом.

Ранее altapress.ru сообщал, что на проведение исследований на территории заказника "Газпром Трансгаз Томск" выделил около 1 млн рублей. Тогда Андрей Зайберт, директор краевого учреждения "Алтайприрода", сообщал, что специалисты собираются оценить устойчивость экосистемы в заповеднике. Это позволит определить, сколько лебедей здесь может находиться в период зимы без ущерба природе.

Результаты исследования станут известны в конце года.

Справка

В этом году в заказнике "Лебединый" в Советском районе в период с ноября 2016 года по март 2017 года проживало более 700 лебедей.