Ученые выяснили, почему снежный барс не задерживается на Шапшальском хребте в Горном Алтае

Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. Экспедиция в Горный Алтай. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Александр Карнаухов,

старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:

Как мы и предполагали, Шапшальский хребет не является постоянным местообитанием снежного барса, хищники используют территорию как миграционный коридор, перемещаясь по скальным гривам. Это происходит потому, что условий для постоянного обитания ирбиса на Шапшале просто нет: кормовая база слабая, то есть копытных очень мало, а зимой высокий снеговой покров затрудняет возможность охотиться.

Во время экспедиции специалисты исследовали западный макросклон Шапшальского хребта, предполагая, что именно на этом участке снежные барсы могут жить если не постоянно, то хотя бы в течение летнего сезона. Ближе к средней части ученые обнаружили след молодой особи ирбиса, оставленный на глине. В этих точках специалисты установили фотоловушки, которые проверят в сентябре или октябре.

Здесь участники экспедиции обнаружили конные тропы браконьеров и конокрадов. Чтобы не сбиться с пути, они сооружают по дороге пирамидки из камней. Эту информацию специалиста передали инспекторам Алтайского заповедника.

Добираться на территорию Шапшальского хребта участникам экспедиции пришлось долго. Из-за болотистой местности доехать туда на автомобилях было невозможно. Мотрудники заповедника протестировали новую методику мониторинга ирбиса, которую в этом году разработали эксперты WWF России и специалисты из США. Единый подход и достоверные данные о снежном барсе помогут специалистам разработать эффективные меры охраны редкого хищника.