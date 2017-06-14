В Алтайском крае наградили юных лесоводов.

9 июня в Бийске наградили победителей слета-практикума школьных лесничеств "Подрост". Двадцать первое по счету мероприятие для юных лесоводов проходило в Бийском техникуме лесного хозяйства. Сто двадцать одаренных детей соревновались в практических знаниях и умении определять вредителей леса, проводить измерения деревьев при помощи специальных инструментов, тушить импровизированный лесной пожар.
На торжественной церемонии закрытия собрались представители Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, лесной холдинговой компании "Алтайлес", Алтайского краевого детского экологического центра, крайкома профсоюза лесных отраслей и др. По словам директора АКДЭЦ Игоря Марискина, слет — это отличный пример государственно-частного партнерства на благо развития детского движения.
Особой гордостью для ребят стало получение наград из рук Заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам, депутата АКЗС Татьяны Ильюченко. "Идет Год экологии, год 80-летия Алтайского края. Мы с вами все вместе сделали много-много добрых дел. Посадили "Лес Победы" в каждом городе, в каждом районе. Самое главное — не только посадить, но и проследить, чтобы деревья выросли, превратились в леса. Это сложное, кропотливое, но очень благородное дело", - отметила Татьяна Викторовна в приветственном слове и выразила искреннюю благодарность участникам и их наставникам за проделанную работу.
Также организаторы поблагодарили лесную холдинговую компанию "Алтайлес" за обеспечение призового фонда слета-практикума.
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