Год экологии на Алтае 2017

В Алтайском крае наградили юных лесоводов

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Сегодня, 09:53.
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9 июня в Бийске наградили победителей слета-практикума школьных лесничеств "Подрост". Двадцать первое по счету мероприятие для юных лесоводов проходило в Бийском техникуме лесного хозяйства. Сто двадцать одаренных детей соревновались в практических знаниях и умении определять вредителей леса, проводить измерения деревьев при помощи специальных инструментов, тушить импровизированный лесной пожар.

В Алтайском крае наградили юных лесоводов.
В Алтайском крае наградили юных лесоводов. Фото : архив СОЛО "Алтайлес".

На торжественной церемонии закрытия собрались представители Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, лесной холдинговой компании "Алтайлес", Алтайского краевого детского экологического центра, крайкома профсоюза лесных отраслей и др. По словам директора АКДЭЦ Игоря Марискина, слет — это отличный пример государственно-частного партнерства на благо развития детского движения.

В Алтайском крае наградили юных лесоводов.
В Алтайском крае наградили юных лесоводов.

Особой гордостью для ребят стало получение наград из рук Заслуженного мастера спорта по лыжным гонкам, депутата АКЗС Татьяны Ильюченко. "Идет Год экологии, год 80-летия Алтайского края. Мы с вами все вместе сделали много-много добрых дел. Посадили "Лес Победы" в каждом городе, в каждом районе. Самое главное — не только посадить, но и проследить, чтобы деревья выросли, превратились в леса. Это сложное, кропотливое, но очень благородное дело", - отметила Татьяна Викторовна в приветственном слове и выразила искреннюю благодарность участникам и их наставникам за проделанную работу.

В Алтайском крае наградили юных лесоводов.
В Алтайском крае наградили юных лесоводов.

Также организаторы поблагодарили лесную холдинговую компанию "Алтайлес" за обеспечение призового фонда слета-практикума.

Посмотреть победителей

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