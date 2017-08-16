В Алтайском крае обнаружили гнездо черного аиста

В Алтайском крае обнаружили ранее неизвестное гнездо черного аиста, который занесен в Красную книгу РФ, сообщает сайт регионального минприроды.
Гнездо диаметром более одного метра расположено на крупной сосне на высоте 12 метров. В нем специалисты увидели трех птенцов черного аиста.
На расстоянии 95 метров от места гнездования птицы выявили лесосеку, вырубка на которой, согласно законодательству, запрещена. В радиусе 300 метров от гнезда выделили участок, который отнесли к особо защитным.
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