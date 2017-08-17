В Алтайском крае планируют составить Черную книгу растений-вредителей

В России создают Чёрную книгу флоры, в которую войдут чужеродные растений-иммигрантов, вредящие природе. Они внедряются в чужую для них среду обитания и вытесняют местные виды. Такие вредители могут даже нанести ущерб здоровью людей.

Создать Чёрную книгу в регионе планируют давно — таких растений на Алтае довольно много. В сибирской подобной книге описано 58 видов растений. Этим летом объявили краевой исследовательский конкурс "Чёрная книга флоры Алтайского края".

Учитель географии сельской школы Егорьевского района Елена Зайцева рассказала, что на территории их района и за его пределами растет огромное количество таких природных вредителей. Для того, чтобы их найти школьники обследовали залежи, пастбища, заброшенные постройки, свалки, бывшие стоянки скота, дойки, лесополосы, обочины дорог и заброшенные огороды. Они фиксировали точные географические координаты растений, посчитали их по специальной методике.

В селе Сростах из таких "переселенцев" растут циклахена дурнишниколистная, клён, эхиноцистис лопасный (в народе — "бешеный огурец" и хрен деревенский), борщевик Сосноского и другие. Исследователям предстоит создать карту, где отметят все виды таких растений. Бороться с ними с каждым годом становиться все труднее. В своем ареале эти растения "ведут себя" спокойно, но в чужой среде становится агрессивным.