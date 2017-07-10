В Алтайском крае потушили трансграничный лесной пожар.

В пятницу, 7 июля, в Ключевском районе сотрудники ООО "Лес Сервис" (входит в ЛХК "Алтайлес") обнаружили дым на территории Северного участкового лесничества. Пожар возник на территории Казахстана из-за грозобойного дерева. Сухая жаркая погода, а также порывы ветра до 15 км в час способствовали стремительному распространению огня.
Сразу после обнаружения к месту возгорания выехали четыре пожарных автомобиля и трактор с плугом. Преодолев 16 км, пожарные расчеты сразу приступили к тушению. Как рассказал исполнительный директор "Лес Сервиса" Александр Гоф, в некоторых местах низовой пожар переходил в верховой, что осложняло тушение пожара.
Александр Гоф,
исполнительный директор "Лес Сервиса":
Хотелось бы поблагодарить коллег из Казахстана за своевременную и оперативную помощь в борьбе с огнем. Общими усилиями удалось избежать серьезных последствий.
Всего в тушении пожара со стороны Алтайского края было задействовано 22 человека, 11 пожарных машин, 2 автомобиля УАЗ, 2 трактора, со стороны Казахстана — 9 пожарных автомобилей, 2 внедорожника, 6 тракторов с плугом, 2 трактора с емкостью, малый лесопожарный комплекс, 53 человека. Площадь, пройденная пожаром, составила — 2,04 га, в том числе 1,09 га покрытая лесом.
Отметим, предприятия лесной холдинговой компании "Алтайлес" на протяжении всего пожароопасного сезона охраняют ленточные и приобские пожары от пожаров. Для этого созданы и действуют пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарно-наблюдательные вышки, а сотрудники ежегодно проходят специальное обучение.
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