В Алтайском крае потушили трансграничный лесной пожар.

Сразу после обнаружения к месту возгорания выехали четыре пожарных автомобиля и трактор с плугом. Преодолев 16 км, пожарные расчеты сразу приступили к тушению. Как рассказал исполнительный директор "Лес Сервиса" Александр Гоф, в некоторых местах низовой пожар переходил в верховой, что осложняло тушение пожара.

Александр Гоф,

исполнительный директор "Лес Сервиса":

Хотелось бы поблагодарить коллег из Казахстана за своевременную и оперативную помощь в борьбе с огнем. Общими усилиями удалось избежать серьезных последствий.

Всего в тушении пожара со стороны Алтайского края было задействовано 22 человека, 11 пожарных машин, 2 автомобиля УАЗ, 2 трактора, со стороны Казахстана — 9 пожарных автомобилей, 2 внедорожника, 6 тракторов с плугом, 2 трактора с емкостью, малый лесопожарный комплекс, 53 человека. Площадь, пройденная пожаром, составила — 2,04 га, в том числе 1,09 га покрытая лесом.

Отметим, предприятия лесной холдинговой компании "Алтайлес" на протяжении всего пожароопасного сезона охраняют ленточные и приобские пожары от пожаров. Для этого созданы и действуют пункты сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарно-наблюдательные вышки, а сотрудники ежегодно проходят специальное обучение.