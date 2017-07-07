В Алтайском заповеднике обнаружили около 1 км сетей браконьеров

Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником. Опергруппа в Алтайском заповеднике. Фото : Предоставлено Алтайским заповедником.

Каждый год в начале летнего полевого сезона, в одном из отдаленных мест Алтайского заповедника — озере Джулуколь — проходит нерест хариуса. Из-за этого на водоем стягиваются браконьеры. Сетями, они пытаются выловить как можно больше рыбы.

Сотрудники опергруппы охраняли озера с 25 мая по 23 июня. Один раз в погоне за нарушителями они попали в перестрелку. 1 июня они обнаружили браконьеров, которые верхом на конях пытались уйти за заснеженный перевал. Инспекторы попытались их догнать, но нарушители открыли огонь из карабинов по сотрудникам опергруппы, которые в ответ применили служебное оружие, о чем доложили в офис заповедника и правоохранительные органы. Нарушителям удалось скрыться.

За время дежурства и наблюдения за местами возможного появления нарушителей госинспекторы прошли 412 км пешком и 1776 км на мотовездеходах.