В Алтайском заповеднике обнаружили около 1 км сетей браконьеров

С начала лета оперативная группа Алтайского заповедника, которая дежурила на озере Джулукуль, составила 17 административных протоколов по нарушения природоохранного законодательства. У браконьеров изъяли две остроги, одну телескопическую удочку, шестнадцать лесочных сетей общей длиной около 1 км и одно огнестрельное оружие (карабин), сообщили в заповеднике.
Каждый год в начале летнего полевого сезона, в одном из отдаленных мест Алтайского заповедника — озере Джулуколь — проходит нерест хариуса. Из-за этого на водоем стягиваются браконьеры. Сетями, они пытаются выловить как можно больше рыбы.
Сотрудники опергруппы охраняли озера с 25 мая по 23 июня. Один раз в погоне за нарушителями они попали в перестрелку. 1 июня они обнаружили браконьеров, которые верхом на конях пытались уйти за заснеженный перевал. Инспекторы попытались их догнать, но нарушители открыли огонь из карабинов по сотрудникам опергруппы, которые в ответ применили служебное оружие, о чем доложили в офис заповедника и правоохранительные органы. Нарушителям удалось скрыться.
За время дежурства и наблюдения за местами возможного появления нарушителей госинспекторы прошли 412 км пешком и 1776 км на мотовездеходах.
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