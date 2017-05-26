Барнаульцы смогут бесплатно сдать энергосберегающие лампы и градусники

Барнаульцы смогут сдать отслужившие срок энергосберегающие лампы и ртутные термометры по следующему графику:

10.00 — 11.00 Южный, ул.Чайковского, 21 (ДК "Южный");

11.30 — 12.30 проспект Красноармейский, 47а (ТРК "Сити-центр");

13.00 — 14.00 проспект Красноармейский, 131 (магазина "Спорт-Мастер");

14.30 — 15.30 проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия").

Кроме того, прием бытовых ламп от барнаульцев будет проводиться на парковке гипермаркета "Прораб" (пр-кт Космонавтов, 8/2) с 13.00 до 16.00, куда к тому же можно сдать вторсырье: пластик, стекло, металл, бумагу.

Дополнительную информацию об условиях участия в акции можно узнать у организаторов мероприятия в отделе по охране окружающей среды администрации города по телефону 37-03-58.