Барнаульцы смогут бесплатно сдать энергосберегающие лампы и градусники

В Барнауле 27 мая в рамках Года экологии вновь пройдет экологическая акция по бесплатному приему энергосберегающих ламп и ртутных градусников. Об этом сообщает сайт мэрии.
Барнаульцы смогут сдать отслужившие срок энергосберегающие лампы и ртутные термометры по следующему графику:
- 10.00 — 11.00 Южный, ул.Чайковского, 21 (ДК "Южный");
- 11.30 — 12.30 проспект Красноармейский, 47а (ТРК "Сити-центр");
- 13.00 — 14.00 проспект Красноармейский, 131 (магазина "Спорт-Мастер");
- 14.30 — 15.30 проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия").
Кроме того, прием бытовых ламп от барнаульцев будет проводиться на парковке гипермаркета "Прораб" (пр-кт Космонавтов, 8/2) с 13.00 до 16.00, куда к тому же можно сдать вторсырье: пластик, стекло, металл, бумагу.
Дополнительную информацию об условиях участия в акции можно узнать у организаторов мероприятия в отделе по охране окружающей среды администрации города по телефону 37-03-58.
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