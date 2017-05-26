Год экологии на Алтае 2017

Барнаульцы смогут бесплатно сдать энергосберегающие лампы и градусники

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Сегодня, 17:58.
Жизнь

В Барнауле 27 мая в рамках Года экологии вновь пройдет экологическая акция по бесплатному приему энергосберегающих ламп и ртутных градусников. Об этом сообщает сайт мэрии.

Энергосберегающие лампы.
Энергосберегающие лампы. Фото : Анна Зайкова.

Барнаульцы смогут сдать отслужившие срок энергосберегающие лампы и ртутные термометры по следующему графику:

  • 10.00 — 11.00 Южный, ул.Чайковского, 21 (ДК "Южный"); 
  • 11.30 — 12.30 проспект Красноармейский, 47а (ТРК "Сити-центр"); 
  • 13.00 — 14.00 проспект Красноармейский, 131 (магазина "Спорт-Мастер"); 
  • 14.30 — 15.30 проспект Ленина, 71 (ТЦ "Россия").

Кроме того, прием бытовых ламп от барнаульцев будет проводиться на парковке гипермаркета "Прораб" (пр-кт Космонавтов, 8/2) с 13.00 до 16.00, куда к тому же можно сдать вторсырье: пластик, стекло, металл, бумагу.

Дополнительную информацию об условиях участия в акции можно узнать у организаторов мероприятия в отделе по охране окружающей среды администрации города по телефону 37-03-58.

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