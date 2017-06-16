ЮНЕСКО создаст биосферный резерват на территории Алтая и Казахстана

Кроме "Большого Алтая", в России создадут резерваты Хакасский, Метсола (Карелия), Кизлярский залив (Дагестан). На заседании совета из Вемирной сети также исключили несколько резерватов из Болгарии и США.

Биосферные резерваты создаются для сохранения биоразнообразия и содействия устойчивому развитию местных сообществ. Сегодня этот престижный международный статус ЮНЕСКО есть более чем у 600 участков в 120 странах мира.

Трансграничный биосферный резерват "Большой Алтай" расположен в границах Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области и занимает малонарушенные хозяйственной деятельностью человека участки на площади более 1,5 млн га. Там обитает 54 редких и 89 эндемичных видов растений, 47 видов птиц и 12 видов млекопитающих, включенных в Красные книги России и Казахстана. Процесс проектирования резервата занял более трех лет; в нем участвовали более 150 человек: эксперты и ученые, представители органов власти местного самоуправления, жители территорий, пишут "Новости Горного Алтая".