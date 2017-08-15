Алтайский министр рассказал, как в крае выводят из "тени" нелегальных работников

Часть граждан, которых вывели из тени, были, по сути, нелегалами: они работали, не оформляя трудовой договор и не уплачивая каких-либо налогов или взносов в соцфонды. Другие же получали небольшую зарплату — ниже МРОТ. Работодателей вызывали на "ковер" в муниципальные комиссии и убеждали заключить договора с работниками или платить всю зарплату в белую.

Из 12,7 тыс. легализованных работников 28,9% было занято в торговле (оптовой и розничной) и сфере ремонта транспортных средств, 18,9% в сельском хозяйстве, 7,5% в обрабатывающем производстве. При этом, как ранее сообщали в минтрудсоцзащите Алтайского края, на 2017 год поставлена задача - легализовать 14,3 тыс. работников.

Михаил Дайбов,

министр труда и социальной защиты Алтайского края:

Мы проводили заседание краевой рабочей группы. И некоторые главы муниципалитетов говорили: мы все резервы уже исчерпали. Главам сельских территорий я на это говорю: вот идет у вас посевная кампания, посмотрите внимательнейшим образом, сколько техники у фермеров задействовано. А потом посмотрите, сколько работников официально попали в статистику. Один и тот же человек физически не сможет в одно время сразу на трех-четырех единицах техники работать. Это явный сигнал того, что у вас есть резервы. И таковых очень много.

Битва с теневой занятостью и "серыми" зарплатами (когда в белую выплачивается только их часть) началась в России в 2015 году. Роструд, с которым регионы заключают соглашения, установил для Алтайского края индикативный показатель на 2016 год: добиться легализации трудовых отношений с 28 тыс. работников. Легализовали 30 тыс. Это позволило собрать дополнительно 219 млн рублей в консолидированный бюджета региона, пояснили в минтрудсоцзащите Алтайского края.

Михаил Дайбов,

министр труда и социальной защиты Алтайского края:

Работу мы проводим с партнерами: профсоюзами, надзорными органами, муниципалитетами. Подключаем государственную инспекцию по труду, есть обращения прокуратуры.

В 2015-2016 годах прошло более 5 тыс. заседаний комиссий по снижению неформальной занятости. "На ковер" вызывали 30 тыс. работодателей, в правовое поле за два года вывели порядка 64 тыс. работников.

Справка

Штрафы за уклонение от заключения трудовых договоров достигают 100 тыс. рублей для компаний и 20 тыс. рублей — для их руководителей. Индивидуальные предприниматели обязаны платить за такие нарушения 10 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается, в этом случае оштрафуют и самих работников — на 5 тыс. рублей.