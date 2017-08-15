Алтайский министр рассказал, как в крае выводят из "тени" нелегальных работников

За первые семь месяцев 2017 года власти убедили алтайских работодателей вывести из "тени" 12,7 тыс. работников. В ряде муниципалитетов утверждают, что резервы легализации трудовых отношений исчерпаны. Но министр труда и соцзащиты Алтайского края Михаил Дайбов с этим не согласен и призывает муниципалитеты не прекращать усилия.
Часть граждан, которых вывели из тени, были, по сути, нелегалами: они работали, не оформляя трудовой договор и не уплачивая каких-либо налогов или взносов в соцфонды. Другие же получали небольшую зарплату — ниже МРОТ. Работодателей вызывали на "ковер" в муниципальные комиссии и убеждали заключить договора с работниками или платить всю зарплату в белую.
Из 12,7 тыс. легализованных работников 28,9% было занято в торговле (оптовой и розничной) и сфере ремонта транспортных средств, 18,9% в сельском хозяйстве, 7,5% в обрабатывающем производстве. При этом, как ранее сообщали в минтрудсоцзащите Алтайского края, на 2017 год поставлена задача - легализовать 14,3 тыс. работников.
Михаил Дайбов,
министр труда и социальной защиты Алтайского края:
Мы проводили заседание краевой рабочей группы. И некоторые главы муниципалитетов говорили: мы все резервы уже исчерпали. Главам сельских территорий я на это говорю: вот идет у вас посевная кампания, посмотрите внимательнейшим образом, сколько техники у фермеров задействовано.
А потом посмотрите, сколько работников официально попали в статистику. Один и тот же человек физически не сможет в одно время сразу на трех-четырех единицах техники работать. Это явный сигнал того, что у вас есть резервы. И таковых очень много.
Битва с теневой занятостью и "серыми" зарплатами (когда в белую выплачивается только их часть) началась в России в 2015 году. Роструд, с которым регионы заключают соглашения, установил для Алтайского края индикативный показатель на 2016 год: добиться легализации трудовых отношений с 28 тыс. работников. Легализовали 30 тыс. Это позволило собрать дополнительно 219 млн рублей в консолидированный бюджета региона, пояснили в минтрудсоцзащите Алтайского края.
Михаил Дайбов,
министр труда и социальной защиты Алтайского края:
Работу мы проводим с партнерами: профсоюзами, надзорными органами, муниципалитетами. Подключаем государственную инспекцию по труду, есть обращения прокуратуры.
В 2015-2016 годах прошло более 5 тыс. заседаний комиссий по снижению неформальной занятости. "На ковер" вызывали 30 тыс. работодателей, в правовое поле за два года вывели порядка 64 тыс. работников.
Справка
Штрафы за уклонение от заключения трудовых договоров достигают 100 тыс. рублей для компаний и 20 тыс. рублей — для их руководителей. Индивидуальные предприниматели обязаны платить за такие нарушения 10 тысяч рублей. При повторном нарушении размер штрафа увеличивается, в этом случае оштрафуют и самих работников — на 5 тыс. рублей.
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