Работа

АлтГТУ обещает первокурсникам стипендию в 25 тысяч рублей

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Сегодня, 10:14.
Работа и обучение

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова будет выплачивать дополнительные стипендии студентам — победителям и призерам олимпиад, поступившим в 2017 году. Сумма стипендии составит 25 тысяч рублей в месяц, сообщает сайт АлтГТУ.

АлтГТУ.
АлтГТУ. Фото : Михаил Хаустов.

Приемная комиссия технического вуза добавляет, что всем студентам, зачисленным на первый курс АлтГТУ на бюджетные места, в осеннем семестре будут платить государственную академическую стипендию в размере 2 070 рублей в месяц.

Минимальная стипендия в Российской Федерации составляет 1340 рублей для студентов высших учебных заведений. По данным Росстата, средняя заработная плата в Алтайском крае за май 2017 года составила 21 807 тысяч рублей.

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