АлтГТУ обещает первокурсникам стипендию в 25 тысяч рублей

Приемная комиссия технического вуза добавляет, что всем студентам, зачисленным на первый курс АлтГТУ на бюджетные места, в осеннем семестре будут платить государственную академическую стипендию в размере 2 070 рублей в месяц.

Минимальная стипендия в Российской Федерации составляет 1340 рублей для студентов высших учебных заведений. По данным Росстата, средняя заработная плата в Алтайском крае за май 2017 года составила 21 807 тысяч рублей.