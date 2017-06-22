АлтГТУ обещает первокурсникам стипендию в 25 тысяч рублей

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова будет выплачивать дополнительные стипендии студентам — победителям и призерам олимпиад, поступившим в 2017 году. Сумма стипендии составит 25 тысяч рублей в месяц, сообщает сайт АлтГТУ.
Приемная комиссия технического вуза добавляет, что всем студентам, зачисленным на первый курс АлтГТУ на бюджетные места, в осеннем семестре будут платить государственную академическую стипендию в размере 2 070 рублей в месяц.
Минимальная стипендия в Российской Федерации составляет 1340 рублей для студентов высших учебных заведений. По данным Росстата, средняя заработная плата в Алтайском крае за май 2017 года составила 21 807 тысяч рублей.
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