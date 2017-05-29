Барнаульцев научат создавать собственный сайт или web-приложение

Жители города, которые знакомы с основами программирования, смогут получить базовые навыки и изучить особенности создания сайтов с использованием PHP. Кроме того они познакомятся с технологиями работы Интернета и хранением данных на сервере. В процессе прохождения курса каждый создаст собственный сайт или web-приложение. Также у студентов будет возможность пройти практику в компании Freematiqi*.

Занятия включают теоретическую и практическую части. Студенты будут выполнять домашние задания и вести проекты, за разработкой которых будет следить преподаватель.

Кому будет интересен курс?

студентам профильных курсов;

back-end разработчикам;

фрилансерам;

людям, которые изучают PHP и хотят повысить профессиональные навыки.

Курс разбит на блоки:

теоретический блок - 25%

практической блок - 50%

работа с проектом - 25%

домашнее задания - overlimit

Чему вы научитесь:

основам back-end разработки;

работе с серверной частью сайта;

программированию на PHP.

Расписание занятий:

Курс рассчитан на три месяца обучения и условно поделён на три основных блока: начальный, средний, продвинутый. Каждый блок состоит из 8 занятий. Обучение в группе до 10 человек.

Понедельник: 18.30 – 19.30. Среда: 18.30 – 19.30.

Сколько стоит?

Обучение стоит 15 тысяч рублей (по 5 тысяч рублей в месяц). Первое занятие – бесплатно. На нём можно узнать уровень подготовки.

Сергей Доргавцев.

Кто преподаёт?

Доргавцев Сергей, teamlead компании Freematiq. Опыт работы с web-технологиями — около 7 лет.

Где проходит обучение?

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117-а, Образовательно-событийный центр Digital Space (первый этаж).

Узнать больше и записаться на занятия можно здесь: 8 (3852) 571-576, info@dspace.pro

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