Барнаульцев научат создавать собственный сайт или web-приложение

В образовательно-событийном центре Digital Space запускают курс по PHP-программированию. Барнаульцы научатся создавать сайты и разбираться в web-приложениях за три месяца.
Жители города, которые знакомы с основами программирования, смогут получить базовые навыки и изучить особенности создания сайтов с использованием PHP. Кроме того они познакомятся с технологиями работы Интернета и хранением данных на сервере. В процессе прохождения курса каждый создаст собственный сайт или web-приложение. Также у студентов будет возможность пройти практику в компании Freematiqi*.
Занятия включают теоретическую и практическую части. Студенты будут выполнять домашние задания и вести проекты, за разработкой которых будет следить преподаватель.
Кому будет интересен курс?
- студентам профильных курсов;
- back-end разработчикам;
- фрилансерам;
- людям, которые изучают PHP и хотят повысить профессиональные навыки.
Курс разбит на блоки:
- теоретический блок - 25%
- практической блок - 50%
- работа с проектом - 25%
- домашнее задания - overlimit
Чему вы научитесь:
- основам back-end разработки;
- работе с серверной частью сайта;
- программированию на PHP.
Расписание занятий:
Курс рассчитан на три месяца обучения и условно поделён на три основных блока: начальный, средний, продвинутый. Каждый блок состоит из 8 занятий. Обучение в группе до 10 человек.
Понедельник: 18.30 – 19.30. Среда: 18.30 – 19.30.
Сколько стоит?
Обучение стоит 15 тысяч рублей (по 5 тысяч рублей в месяц). Первое занятие – бесплатно. На нём можно узнать уровень подготовки.
Кто преподаёт?
Доргавцев Сергей, teamlead компании Freematiq. Опыт работы с web-технологиями — около 7 лет.
Где проходит обучение?
Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117-а, Образовательно-событийный центр Digital Space (первый этаж).
Узнать больше и записаться на занятия можно здесь: 8 (3852) 571-576, info@dspace.pro
*freematiq.com. Информация действительна на момент публикации
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