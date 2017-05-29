Работа

Барнаульцев научат создавать собственный сайт или web-приложение

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Сегодня, 09:17.
Работа и обучение

В образовательно-событийном центре Digital Space запускают курс по PHP-программированию. Барнаульцы научатся создавать сайты и разбираться в web-приложениях за три месяца.

Курс по PHP-программированию.
Курс по PHP-программированию. Иллюстрация : предоставлено организаторами мероприятия.

Жители города, которые знакомы с основами программирования, смогут получить базовые навыки и изучить особенности создания сайтов с использованием PHP. Кроме того они познакомятся с технологиями работы Интернета и хранением данных на сервере. В процессе прохождения курса каждый создаст собственный сайт или web-приложение. Также у студентов будет возможность пройти практику в компании Freematiqi*.

Занятия включают теоретическую и практическую части. Студенты будут выполнять домашние задания и вести проекты, за разработкой которых будет следить преподаватель.

Кому будет интересен курс?

  • студентам профильных курсов;
  • back-end разработчикам;
  • фрилансерам;
  • людям, которые изучают PHP и хотят повысить профессиональные навыки.

Курс разбит на блоки:

  • теоретический блок - 25%
  • практической блок - 50%
  • работа с проектом - 25%
  • домашнее задания - overlimit

Чему вы научитесь:

  • основам back-end разработки;
  • работе с серверной частью сайта;
  • программированию на PHP.

Расписание занятий:

Курс рассчитан на три месяца обучения и условно поделён на три основных блока: начальный, средний, продвинутый. Каждый блок состоит из 8 занятий. Обучение в группе до 10 человек.

Понедельник: 18.30 – 19.30. Среда: 18.30 – 19.30.

Сколько стоит?

Обучение стоит 15 тысяч рублей (по 5 тысяч рублей в месяц). Первое занятие – бесплатно. На нём можно узнать уровень подготовки.

Сергей Доргавцев.
Сергей Доргавцев.

Кто преподаёт?

Доргавцев Сергей, teamlead компании Freematiq. Опыт работы с web-технологиями — около 7 лет.

Где проходит обучение?

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 117-а, Образовательно-событийный центр Digital Space (первый этаж).

Узнать больше и записаться на занятия можно здесь: 8 (3852) 571-576, info@dspace.pro

Заходи и регистрируйся!

*freematiq.com. Информация действительна на момент публикации

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