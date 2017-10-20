Барнаульцы обвиняют в нехватке времени на работе депрессию, загруженность и усталость

Загруженность, депрессия и хроническая усталость — три основные причины того, почему сотрудники компаний Барнаула не успевают справляться с делами на работе. Об этом службе исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter рассказали сами горожане в ходе опроса.
Работников, которые регулярно не успевают решить рабочие дела, всего 9%. Чаще всего их можно встретить среди представителей творческих профессий: в индустрии масс-медиа, искусства и развлечений, а также ИТ-сфере. А вот рабочий персонал, представители банковского сектора и сферы перевозок все свои задачи выполняют в срок.
Большинство "эффективных" работников связывает свой успех с сосредоточенностью на работе и эффективностью тайм-менеджмента. Они отмечают, что стараются не отвлекаться на социальные сети (52%), грамотно расставляют приоритеты и планируют рабочие часы (31%). Ради выполнения задач в срок пятая часть (21%) опрошенных жертвует обеденными часами, 3% пренебрегает качеством работы, а 2% отказывают в помощи коллегам.
Что касается причин неэффективности, то помимо объективно большого количества поставленных задач руководством (34%) и депрессии (32%), каждый третий отметил, что берет на себя больше задач, чем может выполнить. Каждый четвертый просто откладывает дела на потом, а 22% честно ответили, что им просто лень. Интересно, что депрессия как фактор, провоцирующий невыполнение задач, чаще всего свойственна топ-менеджерам (38%).
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