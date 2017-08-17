Барнаульцы стрессуют на работе из-за больших объемов задач и быстрого темпа

Чрезмерное нервное напряжение опрошенные горожане связали со слишком большим объемом работы (46%), а также невыполнением сроков (39%) и требованием работать в достаточно быстром темпе (30%). Женщин больше нервирует большой объем задач и ссоры с коллегами. Мужчин — несоблюдение сроков работ и личное недовольство выполненной работой.

Наиболее подвержены стрессу работники в возрасте 25-45 лет. Молодые специалисты и возрастные оказались более эмоционально устойчивы, и к проблемам на работе относятся проще.

Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием — 32% работников признались, что регулярно испытывают на работе стресс. Ежедневно страдают от нервного перенапряжения представители сфер "Консультирование", "Закупки", "Управление персоналом", "Туризм, гостиницы, рестораны". Наименее подвержены стрессу оказались представители сферы "рабочий персонал", работники спортивной и фитнес-индустрии, представители сферы безопасности и добычи сырья.

Порядка 80% опрошенных указали, что стараются снимать стресс. В большинстве случаев помогает хобби: 47% барнаульцев восстанавливают силы, погружаясь в любимое дело. Еще один мощный способ борьбы со стрессом — общение. 40% опрошенных стараются обрести душевное спокойствие, общаясь с друзьями и 20% — с коллегами. Но нередко в ход идут и более сильные средства: каждая четвертая женщина принимает успокоительное, а 12% мужчин — алкоголь.