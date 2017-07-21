Бизнесмен объяснил, почему отказали в приеме на работу омичу, похожему на гея

В Омске разгорелся гей-скандал. В местном магазине спортивного питания Hardcore отказали в приеме на работу жителю города, который, якобы, походит на представителя ЛГБТ-сообщества. Мужчина подал в суд на магазин, слушание дела состоится 24 июля. Директор Hardcore Андрей Чистяков рассказал РИА "Новости", почему отказали этому соискателю.
По словам Чистякова, нанимавшемуся на работу человеку отказали не из-за того, что он походит на представителя секс-меньшинства, а из-за несоответствия стандартам продавцов спортивного питания.
Оскорбленный соискатель в свою очередь утверждает, что слова о сходстве с геем есть в письменном отказе службы персонала магазина. Там, якобы, говорилось, что он своими манерами и внешним видом напоминает гея и магазин не берет его на работу якобы в связи с законом о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Молодой человек в иске просит признать магазин нарушившим закон, а также выплатить ему компенсацию за моральный вред и возместить судебные издержки.
Директор магазина не считает, что в чем-то нарушил закон. По его словам, соискатель не так его понял или "просто захотел денег поднять".
По словам Андрея Чистякова, молодой человек "никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания" — в частности, был очень худым и не разбирался в ассортименте. Чистяков отметил, что отдел кадров не согласовывал с ним ответ соискателю, иначе там бы не появилось упоминание закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.
"Я вполне четко сказал, что отказываю, так как он не обладает никакими знаниями, что он никак не дружит со спортом и его внешний вид абсолютно не подходит. Тем более надо понимать, что он признал, что является активистом ЛГБТ-сети, и я его не зря спросил, были ли у него конфликты на предыдущей работе. Сами понимаете, какой у нас народ, и я не готов отвечать за его безопасность как работодатель", — сказал директор магазина.
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