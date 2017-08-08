Больше трети барнаульцев ищут работу несмотря на имеющуюся занятость

42% барнаульцев ищут работу, несмотря на то, что трудоустроены в данный момент. Треть из соискателей (32%) находятся в поиске менее месяца, а 37% не могут найти работу уже более полугода. такие данные приводит сайт по поиску работы Зарплата.ру со ссылкой на данные собственного исследования.
Специалистов с редкими, уникальными знаниями или умениями на рынке труда оказалось всего 14%. Большинство барнаульцев (51%) являются специалистами с распространенными навыками.
37% барнаульцев относятся к процессу поиска работы как к обязанности и возможности решить свои проблемы. Для 27% опрошенных поиски работы связаны с саморазвитием и обучением чему-то новому. 13% убеждены, что собеседования помогают заводить новые знакомства и устанавливать связи, а 5% воспринимают поиск работы как увлекательную игру.
52% отметили, что и статус компании, и вакансия для них важны одинаково. Треть (35%) выбирают прежде всего работодателя с хорошей репутацией, а должность уже второстепенна. Для остальных главное работать по специальности, а где — не так важно.
И только для 13% барнаульцев не имеет значения, в какой компании работать. 8% горожан не работают и работу не ищут.
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