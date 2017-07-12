Большинство барнаульцев начинали свою карьеру с профессии продавца

Много респондентов начали свою карьеру с профессии инженера разных специализаций — 7% соискателей. На третьей строчке оказалась профессия секретаря (5,4%). Реже всего свой трудовой путь барнаульцы начинали с работы охранниками, грузчиками и воспитателями. При этом 51% опрошенных указали, что первая работы у них была по специальности. Больше всего из них — представители медицины, добычи сырья и юристов.

Четверть респондентов менее полугода проработали на первом месте работы. Лишь 5% соискателей до сих пор работают в том же месте, куда они устраивались первый раз в жизни. Более 5 лет проработали на первом месте работы по 21% соискателей из сфер безопасности и добычи сырья. 8% соискателей из медицинской и производственной сфер работают на своем первом рабочем месте до сих пор.

Первый заработок 38% барнаульцев составлял от 5 000 до 10 000 рублей в месяц. Для многих (35%) именно низкий заработок стал причиной поиска нового работодателя.