Большинство барнаульцев не готовы дружить с начальством ради выгоды

У трети барнаульцев есть друзья среди коллег, и они позитивно относятся к дружбе на работе. Это выяснил в ходе опроса сайт по поиску работы Зарплата.ру. Больше половины жителей Барнаула настроены к коллегам нейтрально, предпочитая поддерживать отношения, но не дружить. И только 5% горожан общаются с коллегами исключительно "по делу".
Треть опрошенных руководителей считают, что дружба с начальником — это дружба "с душком", а четверть, напротив, готовы дружить с подчиненными. Ради выгоды дружить с начальником готовы только 5% барнаульских специалистов. 16% считают, что дружба с начальником недопустима и лучше соблюдать субординацию.
54% опрошенных барнаульцев общаются с коллегами только на корпоративах, а вот 31% вместе проводят свободное время. Чаще всего коллеги ходят в ночные заведения (52%) и встречаются за чашкой кофе (45%). У 19% есть общее хобби, а 16% вместе ходят в спортзал.
Среди тех, кто не желает проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа (71%) — "лучше побуду в это время с семьей". 20% не хотят обсуждать рабочие моменты, а вот 9% и рады бы пообщаться с коллегами, но их никуда не зовут.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.