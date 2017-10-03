Работа

Большинство барнаульцев не готовы дружить с начальством ради выгоды

Сегодня, 13:07.
Работа и обучение

У трети барнаульцев есть друзья среди коллег, и они позитивно относятся к дружбе на работе. Это выяснил в ходе опроса сайт по поиску работы Зарплата.ру. Больше половины жителей Барнаула настроены к коллегам нейтрально, предпочитая поддерживать отношения, но не дружить. И только 5% горожан общаются с коллегами исключительно "по делу".

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа. Фото : СС0.

Треть опрошенных руководителей считают, что дружба с начальником — это дружба "с душком", а четверть, напротив, готовы дружить с подчиненными. Ради выгоды дружить с начальником готовы только 5% барнаульских специалистов. 16% считают, что дружба с начальником недопустима и лучше соблюдать субординацию.

54% опрошенных барнаульцев общаются с коллегами только на корпоративах, а вот 31% вместе проводят свободное время. Чаще всего коллеги ходят в ночные заведения (52%) и встречаются за чашкой кофе (45%). У 19% есть общее хобби, а 16% вместе ходят в спортзал.

Среди тех, кто не желает проводить время с коллегами, самый популярный вариант ответа (71%) — "лучше побуду в это время с семьей". 20% не хотят обсуждать рабочие моменты, а вот 9% и рады бы пообщаться с коллегами, но их никуда не зовут.

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