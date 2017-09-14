Большинство барнаульцев не хотят работать "на дядю"

52% барнаульцев хотели бы сменить сферу своей деятельности. Об этом свидетельствуют данные опроса сайта Зарплата.ру. О своем бизнесе когда-либо мечтали 77% барнаульцев. Интересно, что при этом большинство опрошенных устраивает их нынешняя работа.
Работу своей мечты барнаульцы описывают так: работа на себя, высокий уровень дохода, работа три дня в неделю, перспективная работа, бухгалтером в тихом офисе, химиком. 19% опрошенных хотят работать по найму.
Барнаульцев также спросили, чем бы они занялись, если бы у них появилось 100 млн. рублей. 63% отправились бы в путешествие, 52% открыли бы свое дело, 32% пошли бы учиться и занялись саморазвитием. 18% посвятили бы себя семье и детям, еще 16% купили бы дом и занялись огородом, а 8% вкладывали бы деньги в благотворительность. Каждый пятый продолжал бы работать по найму, несмотря на статус миллионера.
В опросе приняли участие 778 жителей Барнаула с 28 августа по 5 сентября 2017 года.
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