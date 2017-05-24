Большинство барнаульцев недовольны требованиями работодателей к внешнему виду

По данным опроса, 53% барнаульцев сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе стилю одежды. Почти половина горожан признались — им знакомы случаи отказа работодателей из-за несоответствующей внешности. При этом 74% считают такой отказ несправедливым.

Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов и продавцам. Половина опрошенных горожан считают, что работодатель имеет полное право указывать критерии внешности будущего сотрудника.

Каждый пятый житель Барнаула признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый шестой опрошенный разделяет иронию работодателя, каждый восьмой — испытывает возмущение, а каждый десятый — расстраивается из-за несоответствующей внешности . 44% барнаульцев испытывают безразличие.

24% соискателей признались, что пройдут мимо такой вакансии, потому что сразу понятно, что они не подходят. 35% более настойчивых горожан попробуют пробиться в интересующую компанию за счет своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных (40%) заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта.