Большинство барнаульцев недовольны требованиями работодателей к внешнему виду

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру опросил жителей Барнаула и выяснил, готовы ли они отказаться от работы мечты из-за несоответствующей внешности. Об этом сообщает пресс-служба компании.
По данным опроса, 53% барнаульцев сталкивались с вакансиями, в которых указаны требования к внешнему виду работника, в том числе стилю одежды. Почти половина горожан признались — им знакомы случаи отказа работодателей из-за несоответствующей внешности. При этом 74% считают такой отказ несправедливым.
Чаще всего требования к внешнему виду предъявляются к администраторам и секретарям, сотрудникам офисов и продавцам. Половина опрошенных горожан считают, что работодатель имеет полное право указывать критерии внешности будущего сотрудника.
Каждый пятый житель Барнаула признался, что выбор сотрудника по внешним данным заставляет сомневаться в адекватности работодателя. Каждый шестой опрошенный разделяет иронию работодателя, каждый восьмой — испытывает возмущение, а каждый десятый — расстраивается из-за несоответствующей внешности . 44% барнаульцев испытывают безразличие.
24% соискателей признались, что пройдут мимо такой вакансии, потому что сразу понятно, что они не подходят. 35% более настойчивых горожан попробуют пробиться в интересующую компанию за счет своих навыков и знаний. Большинство же опрошенных (40%) заявили, что не станут тратить время на компанию, в которой внешность кандидата важнее опыта.
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