Большинство барнаульцев во время перерывов на работе листают соцсети

Специалисты по тайм-менеджменту считают, что перерыв желательно проводить подальше от рабочего места, компьютера и прочих электронных устройств.

Однако, жители Барнаула напротив, уверены, что гаджеты прекрасно помогают сделать передышку в течение рабочего дня. 78% горожан во время перерывов листают социальные сети. При этом больше половины опрошенных регулярно сидят во "Вконтакте".

57% ходят на перекусы или чаепития, 50% общаются с коллегами, треть предпочитает пойти прогуляться, еще четверть делают перекуры. Каждый шестой слушает музыку, смотрит видеоролики на YouTube или читает книги, а каждый двенадцатый делает разминку.

Опрос показал, что даже частые перерывы не сказываются на выполнении рабочих задач барнаульцев. 72% горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день. Чуть меньше четверти опрошенных признались, периодически они все-таки задерживаются на рабочем месте. И только 3% жителей города ничего не успевают в течение дня — им приходится работать по вечерам и в выходные дни.