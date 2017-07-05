Большинство барнаульцев во время перерывов на работе листают соцсети

74% барнаульцев во время работы делают короткие перерывы. Об этом в ходе опроса узнал сайт по поиску работы Зарплата.ру. Каждый пятый старается отвлекаться от рабочего процесса как можно чаще, предпочитая больше отдыхать, чем трудиться. А вот 6% опрошенных настолько загружены, что не могут делать перерывы.
Специалисты по тайм-менеджменту считают, что перерыв желательно проводить подальше от рабочего места, компьютера и прочих электронных устройств.
Однако, жители Барнаула напротив, уверены, что гаджеты прекрасно помогают сделать передышку в течение рабочего дня. 78% горожан во время перерывов листают социальные сети. При этом больше половины опрошенных регулярно сидят во "Вконтакте".
57% ходят на перекусы или чаепития, 50% общаются с коллегами, треть предпочитает пойти прогуляться, еще четверть делают перекуры. Каждый шестой слушает музыку, смотрит видеоролики на YouTube или читает книги, а каждый двенадцатый делает разминку.
Опрос показал, что даже частые перерывы не сказываются на выполнении рабочих задач барнаульцев. 72% горожан успевают сделать всю работу, запланированную на день. Чуть меньше четверти опрошенных признались, периодически они все-таки задерживаются на рабочем месте. И только 3% жителей города ничего не успевают в течение дня — им приходится работать по вечерам и в выходные дни.
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