Большинство барнаульцев во время жары ходят на работу в чём хотят

18% опрошенных вообще ходят в чем хотят (шорты, сланцы, спортивные костюмы, мини-юбки). А вот 12% горожан вынуждены соблюдать строгий дресс-код, надевая только деловые костюмы, рубашки и классические юбки. "Работа — есть работа, приходится терпеть", — говорят барнаульцы.

Каждый 9-й опрошенный получал замечания по поводу внешнего вида. Короткая юбка, глубокое декольте, обтягивающая одежда и даже черный лак для ногтей — такие причины перечисляют жительницы Барнаула. Мужчины же вызывали недовольство работодателя шортами или сандалиями, а некоторые получали выговор из-за бороды или неподходящих носков.

42% горожан не любят, когда их сослуживцы приходят на работу в мятой или грязной одежде. Трети опрошенным неприятно видеть откровенные наряды сотрудниц. А каждый пятый не терпит странные сочетания в одежде: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли.

6% барнаульцев признались, что им безразлично как выглядят их коллеги.

Опрос проводился с 20 по 26 июня. В исследовании приняли участие 896 жителей города.