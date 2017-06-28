Большинство барнаульцев во время жары ходят на работу в чём хотят

Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру выяснил, в чем барнаульцы ходят на работу во время жары. Большинство горожан (64%) рассказали, что в их компаниях нет строгих правил — сотрудники придерживаются повседневного стиля. При этом многие хотя бы раз слышали критику от руководства по поводу своего внешнего вида.
18% опрошенных вообще ходят в чем хотят (шорты, сланцы, спортивные костюмы, мини-юбки). А вот 12% горожан вынуждены соблюдать строгий дресс-код, надевая только деловые костюмы, рубашки и классические юбки. "Работа — есть работа, приходится терпеть", — говорят барнаульцы.
Каждый 9-й опрошенный получал замечания по поводу внешнего вида. Короткая юбка, глубокое декольте, обтягивающая одежда и даже черный лак для ногтей — такие причины перечисляют жительницы Барнаула. Мужчины же вызывали недовольство работодателя шортами или сандалиями, а некоторые получали выговор из-за бороды или неподходящих носков.
42% горожан не любят, когда их сослуживцы приходят на работу в мятой или грязной одежде. Трети опрошенным неприятно видеть откровенные наряды сотрудниц. А каждый пятый не терпит странные сочетания в одежде: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли.
6% барнаульцев признались, что им безразлично как выглядят их коллеги.
Опрос проводился с 20 по 26 июня. В исследовании приняли участие 896 жителей города.
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